Соевый бойкот? Почему Китай переключился на Южную Америку — фермеры США в панике

Китай, как крупнейший мировой импортёр соевых бобов, в текущем сезоне полностью прекратил закупки у американских производителей.
Президент Дональд Трамп планирует обсудить данный вопрос непосредственно с председателем Си Цзиньпином на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который стартует в конце октября.
Ранее в этом году обе страны заключили временное соглашение о смягчении торговых тарифов и экспортного контроля, однако срок его действия истекает в ноябре. Президент Трамп утверждает, что Китай намеренно ограничивает закупки, чтобы усилить переговорную позицию. Американские фермеры сталкиваются с переполненными хранилищами и низкими ценами.
Вместо американской сои, китайские предприятия в этом сезоне сделали выбор в пользу южноамериканских поставщиков. Бразилия и Аргентина активно поставляют соевые бобы китайским компаниям, занимающимся производством кормов для животных и переработкой сои на масло, восполняя дефицит, который обычно покрывался за счёт импорта из США, пишет Bloomberg.
