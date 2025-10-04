Соевый бойкот? Почему Китай переключился на Южную Америку — фермеры США в панике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:16
Экономика

Китай, как крупнейший мировой импортёр соевых бобов, в текущем сезоне полностью прекратил закупки у американских производителей.

Стакан соевого молока с соей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стакан соевого молока с соей

Президент Дональд Трамп планирует обсудить данный вопрос непосредственно с председателем Си Цзиньпином на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который стартует в конце октября. 

Причины отказа Китая от американской сои

  Ранее в этом году обе страны заключили временное соглашение о смягчении торговых тарифов и экспортного контроля, однако срок его действия истекает в ноябре. Президент Трамп утверждает, что Китай намеренно ограничивает закупки, чтобы усилить переговорную позицию. Американские фермеры сталкиваются с переполненными хранилищами и низкими ценами.

Альтернативные поставщики

Вместо американской сои, китайские предприятия в этом сезоне сделали выбор в пользу южноамериканских поставщиков. Бразилия и Аргентина активно поставляют соевые бобы китайским компаниям, занимающимся производством кормов для животных и переработкой сои на масло, восполняя дефицит, который обычно покрывался за счёт импорта из США, пишет Bloomberg.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
