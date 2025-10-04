Нелегалам — доллары, штатам — головная боль: одобрят ли новый миграционный проект Трампа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Администрация президента Дональда Трампа планирует внедрить проект по выплатам несовершеннолетним мигрантам без сопровождения, находящимся под контролем федеральных органов, в обмен на их добровольное возвращение в страны происхождения. 

Деньги
Деньги

Условия участия и размер выплат

Программа ориентирована на подростков в возрасте 17 лет. Согласно условиям, несовершеннолетние, желающие покинуть территорию США, получат выплату в размере 2500 долларов. Данная мера будет реализована после одобрения запроса иммиграционным судьей и факта прибытия подростка в его родную страну. 

Обоснование инициативы

Представители Министерства здравоохранения и социальных служб США, в структуру которого входит Управление по делам беженцев, подчеркнули, что данная программа разработана как возможность для детей, оказавшихся в Штатах без сопровождения родственников. Предполагается, что это поможет им вернуться домой и воссоединиться с семьями, пишет Bloomberg.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
