Соборы в пустыне или прорыв столетия? В Италии спорят о гигантском подвесном мосте через пролив

Идея соединения Сицилии с остальной частью Италии уходит корнями в глубь веков. Ещё древние римляне, согласно Плинию Старшему, пытались возвести временный мост из бочек для транспортировки слонов через пролив. Впоследствии, в Средние века, Карл Великий и Рожер II Сицилийский также рассматривали возможность реализации подобного проекта.

Сицилия
Фото: commons.wikimedia.org by Ambra75, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сицилия

Современные попытки и перспективы строительства моста

Активные попытки строительства моста предпринимались и в новейшей истории. В 2009 году премьер-министр Сильвио Берлускони инициировал масштабный проект, который, однако, не был реализован из-за финансовых трудностей. Сегодня проект находится на самой продвинутой стадии за всю историю. Планируется, что подготовительные работы, включающие прокладку необходимых коммуникаций, начнутся в конце 2025 — начале 2026 года. При благоприятном развитии событий, подвесной мост длиной 3300 метров, претендующий на звание самого длинного в мире, может быть открыт к 2032 году.

Критика и опасения противников проекта

Реализация этого амбициозного проекта может стать важным достижением для правительства Джорджии Мелони. Однако противники строительства, включая местных жителей, опасаются, что проект может привести к появлению "соборов в пустыне" — дорогостоящих и невостребованных объектов. В качестве примера приводят плотину Мелито в Калабрии и Сицилии, строительство которой так и не было завершено, несмотря на значительные финансовые вложения.

Сопротивление проекту и сомнения контрольных органов

Активисты, выступающие против строительства моста, выражают свой протест с 1980-х годов. Они указывают на то, что даже Счётная палата и Европейский союз выразили сомнения в целесообразности проекта, запросив дополнительную информацию о его экологическом воздействии. Отсутствие одобрения со стороны этих органов может поставить крест на реализации проекта. Правительство Италии должно представить ответы на запросы суда к середине октября, в противном случае проект может быть отклонен, пишет Bloomberg.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
