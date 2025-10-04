Рубль укрепился? Однако названы факторы, которые могут его обрушить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Укрепление российской валюты на этой неделе было обусловлено изменением прогнозов относительно ключевой ставки и ослаблением позиций доллара.

Российские деньги

Однако, по словам Александра Шнейдермана, главы департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс", эта тенденция может оказаться временной.

Текущая ситуация на валютном рынке

В настоящее время на российском валютном рынке наблюдается определенная стабильность. Поддержку рублю оказывают валютные интервенции Центрального банка, ожидания относительно будущих решений по ключевой ставке и снижение курса доллара на мировых площадках. Уменьшение ежедневных объемов продаж валюты и золота в рамках бюджетного правила может быть связано со снижением потребности в дополнительной рублевой ликвидности.

Ключевой фактор поддержки рубля

Наиболее важным фактором, способствующим укреплению рубля, является переоценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки на заседании ЦБ в конце октября. Наиболее вероятным сценарием считается сохранение ставки на текущем уровне в 17%, что оказывает поддержку рублю и повышает привлекательность рублевых активов.

Потенциальные риски для рубля

Шнейдерман отмечает, что негативными факторами, способными повлиять на курс рубля до середины осени, могут стать снижение цен на нефть, введение новых санкций и увеличение спроса на валюту для импортных операций. В случае реализации этих рисков возможно возвращение курса доллара к уровням 82-85 рублей, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
