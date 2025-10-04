Банки рубят лимиты: как новые нормативы ЦБ влияют на ваши кредитки

Масштабное снижение лимитов по кредитным картам обусловлено ужесточением регуляторных мер в отношении предельно допустимой долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.

Об этом заявляет генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева.

По его словам, при превышении ПДН порога в 80%, возможности банков по одобрению новых кредитов существенно ограничиваются. В диапазоне от 50% до 80% кредитные организации могут предоставлять ограниченное количество кредитных продуктов.

Макропруденциальные надбавки как инструмент ЦБ

Центральный Банк РФ также применяет макропруденциальные надбавки для контроля за уровнем закредитованности населения. При расчете этих надбавок учитываются и кредитные лимиты по картам, даже если клиент ими не пользуется.

Внимание к пользователям беспроцентного периода

В зоне особого внимания регулятора оказываются клиенты, активно использующие только льготный (беспроцентный) период кредитной карты, а также те, кто вовсе не прибегает к ее использованию, пишет "Прайм".