Банки рубят лимиты: как новые нормативы ЦБ влияют на ваши кредитки

Масштабное снижение лимитов по кредитным картам обусловлено ужесточением регуляторных мер в отношении предельно допустимой долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.
Об этом заявляет генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева.
По его словам, при превышении ПДН порога в 80%, возможности банков по одобрению новых кредитов существенно ограничиваются. В диапазоне от 50% до 80% кредитные организации могут предоставлять ограниченное количество кредитных продуктов.
Центральный Банк РФ также применяет макропруденциальные надбавки для контроля за уровнем закредитованности населения. При расчете этих надбавок учитываются и кредитные лимиты по картам, даже если клиент ими не пользуется.
В зоне особого внимания регулятора оказываются клиенты, активно использующие только льготный (беспроцентный) период кредитной карты, а также те, кто вовсе не прибегает к ее использованию, пишет "Прайм".
