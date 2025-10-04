Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легенда, но без короны: Алсу одной шуткой доказала, что осталась простой и человечной
Ливни как испытание на прочность: какие растения переживут сырость, а какие сдаются
900 калорий за полтора часа: как жаркий формат йоги превратился в новую фитнес-манию и покоряет залы
Клеймо банкрота — это не приговор: вот лазейка, которая вернёт вам шанс на своё жильё
Секрет бабушки: делайте так — и начинка яблочного пирога никогда не растечется
Пиявки из прошлого: что скрывает окаменелость возрастом 430 миллионов лет
Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира
Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке
Обычный ужин меняет судьбу: как питание помогает держать диабет под контролем без уколов

Банки рубят лимиты: как новые нормативы ЦБ влияют на ваши кредитки

1:10
Экономика

Масштабное снижение лимитов по кредитным картам обусловлено ужесточением регуляторных мер в отношении предельно допустимой долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.

Банковские карты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковские карты

Об этом заявляет генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева.

По его словам, при превышении ПДН порога в 80%, возможности банков по одобрению новых кредитов существенно ограничиваются. В диапазоне от 50% до 80% кредитные организации могут предоставлять ограниченное количество кредитных продуктов.

Макропруденциальные надбавки как инструмент ЦБ

Центральный Банк РФ также применяет макропруденциальные надбавки для контроля за уровнем закредитованности населения. При расчете этих надбавок учитываются и кредитные лимиты по картам, даже если клиент ими не пользуется.

Внимание к пользователям беспроцентного периода

В зоне особого внимания регулятора оказываются клиенты, активно использующие только льготный (беспроцентный) период кредитной карты, а также те, кто вовсе не прибегает к ее использованию, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Наука и техника
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Новости спорта
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Последние материалы
Ливни как испытание на прочность: какие растения переживут сырость, а какие сдаются
900 калорий за полтора часа: как жаркий формат йоги превратился в новую фитнес-манию и покоряет залы
Клеймо банкрота — это не приговор: вот лазейка, которая вернёт вам шанс на своё жильё
Секрет бабушки: делайте так — и начинка яблочного пирога никогда не растечется
Пиявки из прошлого: что скрывает окаменелость возрастом 430 миллионов лет
Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира
Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке
Обычный ужин меняет судьбу: как питание помогает держать диабет под контролем без уколов
Розы сбрасывают листья сами: один час осенью спасает кусты от зимней гибели
Банки рубят лимиты: как новые нормативы ЦБ влияют на ваши кредитки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.