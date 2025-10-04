Больше 200 наименований под запретом: Россия продлила контрсанкции

Согласно опубликованному постановлению № 1516, меры, введенные в ответ на недружественную политику некоторых государств в 2022 году, будут действовать до конца 2027 года, вместо истекающего срока 31 декабря 2025 года.

Корректировка президентского указа

Глава государства 17 сентября 2025 года одобрил изменения в указ от 8 марта 2022 года, касающийся специальных экономических мер в области внешней торговли, направленных на обеспечение безопасности России. Эти изменения санкционируют продление ограничений до конца 2027 года. Таким образом, правительство внесло соответствующие коррективы в сроки действия ранее введенных запретов.

Запрет на экспорт и импорт

Продленные меры подразумевают запрет на экспорт в страны, признанные недружественными, широкого спектра товаров, включая различное оборудование и сельскохозяйственную технику. Общий список запрещенных к вывозу позиций включает более 200 наименований, пишет "Агроэксперт".

Кроме того, постановление регулирует импортные операции, ограничивая ввоз ряда продовольственных товаров и некоторых видов семян сельскохозяйственных культур из стран, отнесенных к категории недружественных.