Покупки онлайн из-за границы станут дороже: вот как изменится НДС

В целях адаптации налоговой системы к современным условиям, Министерство финансов Российской Федерации предложило внести изменения в Налоговый кодекс.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Основная цель нововведений — распространение налога на добавленную стоимость (НДС) на товары, импортируемые в Россию и приобретаемые частными лицами через онлайн-платформы, начиная с 2027 года. Проект правового акта был обнародован на федеральном ресурсе, посвященном нормативным документам.

Предложенная схема предусматривает постепенное увеличение ставки НДС. В 2027 году она составит 5%, затем вырастет до 10% в 2028 году и до 15% в 2029 году. Начиная с 2030 года, ставка НДС достигнет стандартных 20%.

Данное налогообложение будет применяться к импортным товарам, чья стоимость находится в пределах лимитов, установленных для беспошлинного ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет ТАСС.