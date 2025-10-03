Калашников увеличил присутствие в швейной промышленности: 8 предприятий в руках концерна

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Экономика

Летом текущего года концерн "Калашников" значительно увеличил свое присутствие в швейной промышленности, приобретя доли участия в восьми предприятиях, расположенных в Московской, Владимирской, Тульской и Орловской областях. Информация об этом подтверждается данными из ЕГРЮЛ, доступными для анализа.

Швейный цех
Фото: commons.wikimedia.org by Щербакова Мария, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Швейный цех

Инвестиции через "Триада-ТКО"

Все сделки по приобретению долей были осуществлены через компанию "Триада-ТКО", входящую в структуру концерна "Калашников". "Триада-ТКО" стала владельцем от 21% до 100% уставного капитала приобретенных швейных предприятий.

География приобретений

В Тульской области в конце августа "Калашников" приобрел 25% в ООО "Швейная компания "Лидер"", а в июле — 21% в компании "Йндоком". В Московской области в середине августа холдинг стал владельцем 21% доли компании "Главный ресурс". Во Владимирской области структура "Калашникова" вошла в капитал "Владимирской швейной фабрики "Ладушка"" (21%), а также полностью выкупила фирмы "Дишта", "Виктория" и "Велес". В Орловской области "Триада-ТКО" приобрела 21% в компании "Шатл".

"Триада-ТКО": специализация и финансовые показатели

Компания "Триада-ТКО", основанная в 2011 году и вошедшая в состав "Калашникова" в 2018 году, специализируется на производстве обмундирования и специальной экипировки. Согласно данным СПАРК, выручка компании за 2024 год составила 65,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 810,8 млн рублей.

Предыдущие инвестиции

Весной текущего года "Триада-ТКО" приобрела 21% доли в компаниях "Главный ресурс Тверь" (Тверская область) и "Янг стори" (Рязанская область). Ранее, в период с декабря 2024 года по март 2025 года, группа инвестировала в пять других швейных предприятий. В конце февраля "Триада-ТКО" приобрела 21% в компании "Булава", владеющей фабриками по пошиву одежды в Ростовской области, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
