Говядина дороже, чем когда-либо: почему рекордные цены — это новая реальность

Мировые цены на говядину достигли пикового значения — 6,9 доллара за килограмм. Причиной тому послужило сокращение объёмов поставок на глобальном рынке и одновременное увеличение потребительского интереса со стороны основных стран-импортёров.
Анализ РИА Новости, базирующийся на данных Всемирного банка и комментариях эксперта "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, подтверждает эту тенденцию.
Отметка в 6,9 доллара за килограмм является абсолютным рекордом с 1960-х годов (более ранние данные статистики недоступны). В месячном исчислении стоимость выросла на 0,6%, а в годовом — почти на 10%.
По словам Рокотянской, рост цен на говядину объясняется комплексом взаимосвязанных обстоятельств:
В США, являющихся одним из лидеров по производству говядины, поголовье крупного рогатого скота достигло минимального уровня с 1951 года.
