Говядина дороже, чем когда-либо: почему рекордные цены — это новая реальность

Мировые цены на говядину достигли пикового значения — 6,9 доллара за килограмм. Причиной тому послужило сокращение объёмов поставок на глобальном рынке и одновременное увеличение потребительского интереса со стороны основных стран-импортёров.

Анализ РИА Новости, базирующийся на данных Всемирного банка и комментариях эксперта "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, подтверждает эту тенденцию.

Непрерывный рост стоимости

Отметка в 6,9 доллара за килограмм является абсолютным рекордом с 1960-х годов (более ранние данные статистики недоступны). В месячном исчислении стоимость выросла на 0,6%, а в годовом — почти на 10%.

Факторы роста цен на говядину

По словам Рокотянской, рост цен на говядину объясняется комплексом взаимосвязанных обстоятельств:

инфляционные процессы;

длительный производственный цикл;

увеличение спроса со стороны потребителей из Китая и США;

высокая стоимость молочной продукции, которая создает конкуренцию и приводит к сокращению поголовья скота, предназначенного для убоя;

климатические изменения, вызывающие засухи, уменьшают доступные площади пастбищ и повышают цены на корма.

В США, являющихся одним из лидеров по производству говядины, поголовье крупного рогатого скота достигло минимального уровня с 1951 года.