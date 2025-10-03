Говядина дороже, чем когда-либо: почему рекордные цены — это новая реальность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Мировые цены на говядину достигли пикового значения — 6,9 доллара за килограмм. Причиной тому послужило сокращение объёмов поставок на глобальном рынке и одновременное увеличение потребительского интереса со стороны основных стран-импортёров.

Стейки из говядины на углях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стейки из говядины на углях

Анализ РИА Новости, базирующийся на данных Всемирного банка и комментариях эксперта "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, подтверждает эту тенденцию.

Непрерывный рост стоимости

Отметка в 6,9 доллара за килограмм является абсолютным рекордом с 1960-х годов (более ранние данные статистики недоступны). В месячном исчислении стоимость выросла на 0,6%, а в годовом — почти на 10%.

Факторы роста цен на говядину

По словам Рокотянской, рост цен на говядину объясняется комплексом взаимосвязанных обстоятельств:

  • инфляционные процессы;
  • длительный производственный цикл;
  • увеличение спроса со стороны потребителей из Китая и США;
  • высокая стоимость молочной продукции, которая создает конкуренцию и приводит к сокращению поголовья скота, предназначенного для убоя;
  • климатические изменения, вызывающие засухи, уменьшают доступные площади пастбищ и повышают цены на корма.

В США, являющихся одним из лидеров по производству говядины, поголовье крупного рогатого скота достигло минимального уровня с 1951 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
