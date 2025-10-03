Революция в стартапах: почему форум в Казани должен попасть в календарь каждого инвестора

XX Российский венчурный форум, который пройдёт в Казани с 8 по 10 апреля 2026 года, обещает стать самым масштабным событием в истории этой площадки. Организаторы называют его юбилейным и делают акцент на теме технологического лидерства, что отражено в официальном слогане форума: "Технологическое лидерство — инвестиции в будущее".

Главная цель встречи — объединить стартапы, инвесторов, университетское сообщество и представителей бизнеса для обсуждения и запуска новых проектов, которые способны изменить российский рынок технологий.

Основные акценты форума

Организационный комитет определил четыре ключевых блока деловой программы:

технологическое лидерство;

инвестиционная инфраструктура;

экосистема;

рынки.

Особое внимание уделят стартапам: для них создадут три питч-зоны, расширят выставочную часть и разделят проекты по стадиям развития — от посевной до роста. Планируется активное участие акселераторов и запуск новых форматов нетворкинга.

"Уверен, что форум послужит площадкой для объединения участников инновационной экосистемы", — подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "XX Российский венчурный форум станет ключевой площадкой для формирования повестки технологического лидерства страны", — сказал директор ИВФ РТ Дамир Галиев.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к форуму

Зарегистрироваться заранее, так как ожидается рекордное количество участников. Стартапам — подготовить короткую питч-презентацию (не более 5 минут) и материалы для инвесторов. Университетам — активнее подключать студенческие команды, готовить стенды и участвовать в "нулевом дне". Бизнесу — заранее выбрать интересующие проекты и назначить встречи через онлайн-сервис форума. Инвесторам — изучить список акселераторов и проектов, чтобы эффективно распределить время на площадке.

А что если…

А что если компания впервые участвует в таком форуме? Это может стать шансом выйти на рынок, даже если проект находится на самой ранней стадии. Организаторы специально выделяют "посевной" этап, где можно презентовать идеи без готового продукта.

FAQ Как выбрать секцию форума?

Зависит от целей: стартапам — питч-зоны, бизнесу — выставка и нетворкинг, университетам — "нулевой день" и лекции. Что лучше: участвовать как стартап или как слушатель?

Если проект готов, лучше выходить в питч-зоны. Если идея сырая — эффективнее наблюдать, учиться и знакомиться с партнёрами. Миф и правда Миф: форум интересен только стартапам.

Правда: в нём активно участвуют корпорации, университеты и государственные структуры. Интересные факты В 2026 году впервые введут три зоны для питчей — это рекорд для РВФ. В университетах Казани появятся специальные лекции от спикеров форума, что сделает его событием не только для бизнеса, но и для студентов. Исторический контекст 2010: появилась выставочная зона для стартапов.

2020: форум полностью перешёл в гибридный формат из-за пандемии.

2026: юбилейный XX форум с расширенной географией и акцентом на технологическое лидерство.