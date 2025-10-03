Массовые увольнения или миф: что на самом деле происходит за воротами ГАЗа

Слухи о том, что на Горьковском автозаводе наблюдается массовый уход сотрудников, оказались не более чем домыслами. В действительности ситуация с кадрами находится в пределах нормы, а предприятие продолжает активно модернизироваться.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Завод машиностроения

Что произошло

В начале осени в ряде СМИ появилась информация, что завод якобы столкнулся с серьёзной нехваткой специалистов. Источником этих сообщений стал один из Telegram-каналов. Однако в пресс-службе автоконцерна официально опровергли эти слухи.

"Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы", — заявили в компании.

Социальный пакет и условия работы

На ГАЗе подчёркивают, что завод обеспечивает сотрудников одним из самых привлекательных социальных пакетов в регионе.

В него входят:

Льготные путёвки в санатории и детские лагеря. Дотации на питание. Частичная компенсация за детские сады. Обслуживание в корпоративном медицинском центре.

Такие меры позволяют удерживать специалистов и повышать лояльность сотрудников.

Современное оборудование и роботизация

Одним из пунктов критики стали слухи об устаревших производственных мощностях. Однако эта информация также не соответствует реальности.

В пресс-службе отмечают, что уровень автоматизации на ключевых участках достигает 85%.

"На заводе обновлены и автоматизированы все основные процессы производства, и этот процесс продолжается", — подчеркнули в ГАЗе.

Например, в августе были установлены новые робототехнические сварочные комплексы. Благодаря им снизилась доля ручного труда и выросло качество продукции.

А что если слухи окажутся правдой?

Если бы массовые увольнения действительно произошли, возможно завод рисковал бы столкнуться с падением темпов производства и срывами поставок. Но официальные данные опровергают эту версию. Более того, компания демонстрирует курс на развитие, что снижает вероятность подобных кризисов.

Плюсы и минусы работы на ГАЗ

Плюсы Минусы Широкий соцпакет Работа на крупном предприятии требует строгой дисциплины Высокая автоматизация Возможна адаптация к новым технологиям Перспективы роста Работа в три смены для некоторых цехов FAQ Как выбрать предприятие для работы?

Смотрите на социальный пакет, условия труда, возможность карьерного роста и уровень автоматизации. Интересные факты Социальный пакет завода включает даже льготы на отдых детей сотрудников. В последние годы завод активно внедряет элементы "умного производства". Исторический контекст 1932 год — запуск Горьковского автозавода.

1960-е — пик производства грузовиков ГАЗ.

2000-е — модернизация мощностей.

2020-е — активная роботизация и обновление цехов.