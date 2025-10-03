Массовые увольнения или миф: что на самом деле происходит за воротами ГАЗа

Слухи о том, что на Горьковском автозаводе наблюдается массовый уход сотрудников, оказались не более чем домыслами. В действительности ситуация с кадрами находится в пределах нормы, а предприятие продолжает активно модернизироваться.
В начале осени в ряде СМИ появилась информация, что завод якобы столкнулся с серьёзной нехваткой специалистов. Источником этих сообщений стал один из Telegram-каналов. Однако в пресс-службе автоконцерна официально опровергли эти слухи.
"Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы", — заявили в компании.
На ГАЗе подчёркивают, что завод обеспечивает сотрудников одним из самых привлекательных социальных пакетов в регионе.
В него входят:
Льготные путёвки в санатории и детские лагеря.
Дотации на питание.
Частичная компенсация за детские сады.
Обслуживание в корпоративном медицинском центре.
Такие меры позволяют удерживать специалистов и повышать лояльность сотрудников.
Одним из пунктов критики стали слухи об устаревших производственных мощностях. Однако эта информация также не соответствует реальности.
В пресс-службе отмечают, что уровень автоматизации на ключевых участках достигает 85%.
"На заводе обновлены и автоматизированы все основные процессы производства, и этот процесс продолжается", — подчеркнули в ГАЗе.
Например, в августе были установлены новые робототехнические сварочные комплексы. Благодаря им снизилась доля ручного труда и выросло качество продукции.
Если бы массовые увольнения действительно произошли, возможно завод рисковал бы столкнуться с падением темпов производства и срывами поставок. Но официальные данные опровергают эту версию. Более того, компания демонстрирует курс на развитие, что снижает вероятность подобных кризисов.
|Плюсы
|Минусы
|Широкий соцпакет
|Работа на крупном предприятии требует строгой дисциплины
|Высокая автоматизация
|Возможна адаптация к новым технологиям
|Перспективы роста
|Работа в три смены для некоторых цехов
Как выбрать предприятие для работы?
Смотрите на социальный пакет, условия труда, возможность карьерного роста и уровень автоматизации.
Социальный пакет завода включает даже льготы на отдых детей сотрудников.
В последние годы завод активно внедряет элементы "умного производства".
1932 год — запуск Горьковского автозавода.
1960-е — пик производства грузовиков ГАЗ.
2000-е — модернизация мощностей.
2020-е — активная роботизация и обновление цехов.
