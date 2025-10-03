Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
То, что в Европе — роскошь, в Москве теперь стандарт: как выглядят обычные дома по реновации
Космос бьёт по сердцу: чем опасна магнитная буря для людей и как пережить её без последствий
Ржавчина на тормозных дисках появляется даже у новых авто: когда это безобидно, а когда грозит аварией
Авиахаос неминуем: 11 000 увольнений и приостановка правительства в США могут сорвать авиаперелёты
Долларовое дерево тянется к богатству: растение, которое обещает удачу, деньги и долгую счастливую жизнь
Каша, которая стала роскошью: гурьевский рецепт с абрикосами и пенками из сливок
Тайный союз с террористами: экс-глава MI-6 взорвал Лондон изнутри
Секущиеся концы не боятся температуры: мифы о стрижке горячими ножницами разоблачены
Напряжение нарастает: Солнце выбросило в космос мощное плазменное облако

Массовые увольнения или миф: что на самом деле происходит за воротами ГАЗа

Экономика

Слухи о том, что на Горьковском автозаводе наблюдается массовый уход сотрудников, оказались не более чем домыслами. В действительности ситуация с кадрами находится в пределах нормы, а предприятие продолжает активно модернизироваться.

Завод машиностроения
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Завод машиностроения

Что произошло

В начале осени в ряде СМИ появилась информация, что завод якобы столкнулся с серьёзной нехваткой специалистов. Источником этих сообщений стал один из Telegram-каналов. Однако в пресс-службе автоконцерна официально опровергли эти слухи.

"Информация о всплеске увольнений работников на предприятии не соответствует действительности. Процент текучести персонала и укомплектованность штата находятся в рамках нормы", — заявили в компании.

Социальный пакет и условия работы

На ГАЗе подчёркивают, что завод обеспечивает сотрудников одним из самых привлекательных социальных пакетов в регионе.

В него входят:

  1. Льготные путёвки в санатории и детские лагеря.

  2. Дотации на питание.

  3. Частичная компенсация за детские сады.

  4. Обслуживание в корпоративном медицинском центре.

Такие меры позволяют удерживать специалистов и повышать лояльность сотрудников.

Современное оборудование и роботизация

Одним из пунктов критики стали слухи об устаревших производственных мощностях. Однако эта информация также не соответствует реальности.

В пресс-службе отмечают, что уровень автоматизации на ключевых участках достигает 85%.

"На заводе обновлены и автоматизированы все основные процессы производства, и этот процесс продолжается", — подчеркнули в ГАЗе.

Например, в августе были установлены новые робототехнические сварочные комплексы. Благодаря им снизилась доля ручного труда и выросло качество продукции.

А что если слухи окажутся правдой?

Если бы массовые увольнения действительно произошли, возможно завод рисковал бы столкнуться с падением темпов производства и срывами поставок. Но официальные данные опровергают эту версию. Более того, компания демонстрирует курс на развитие, что снижает вероятность подобных кризисов.

Плюсы и минусы работы на ГАЗ

Плюсы Минусы
Широкий соцпакет Работа на крупном предприятии требует строгой дисциплины
Высокая автоматизация Возможна адаптация к новым технологиям
Перспективы роста Работа в три смены для некоторых цехов

FAQ

Как выбрать предприятие для работы?
Смотрите на социальный пакет, условия труда, возможность карьерного роста и уровень автоматизации.

Интересные факты

  1. Социальный пакет завода включает даже льготы на отдых детей сотрудников.

  2. В последние годы завод активно внедряет элементы "умного производства".

Исторический контекст

  • 1932 год — запуск Горьковского автозавода.

  • 1960-е — пик производства грузовиков ГАЗ.

  • 2000-е — модернизация мощностей.

  • 2020-е — активная роботизация и обновление цехов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Новости спорта
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Мир. Новости мира
Путин наступает на хвост США: Куба станет российской военной базой
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Последние материалы
Кот игнорирует лоток: это не каприз, а красный флаг серьезной болезни, которую нельзя упускать
Винтажные чулки возвращаются: 5 модных образов из бабушкиного шкафа, которые взорвали подиумы
Один литр масла способен убить целое озеро — автолюбители продолжают совершать эту ошибку
Откровения продюсера: как дочь Даны Борисовой разрушила его холостяцкую жизнь
Белый флаг на подоконнике: мирная лилия шепчет о том, чего хозяин пока не замечает
Говядина дороже, чем когда-либо: почему рекордные цены — это новая реальность
Проживи как маргинал: элитный тур для богатых и политиков стартует в России
Личная трагедия Айзы: бывшая жена Гуфа поделилась откровением о потере ребёнка
Гробница Менодоры: как трагедия превратилась в наследие города
Прагматичное решение Иды Галич: почему телезвезда не внесла новорождённую дочь в завещание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.