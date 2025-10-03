Миллиардный контракт на самолёты без окон: кто и зачем покупает такие бизнес-джеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Инновационный стартап Otto Aerospace представил проект будущего частного самолета, который отличается высокой экономичностью и отсутствием традиционных иллюминаторов.

частный самолёт
Фото: Otto Aerospace is licensed under free for commercial use
частный самолёт

Цифровые панели вместо иллюминаторов

К каплевидному салону Phantom 3500 будут установлены цифровые панели высотой около двух метров, транслирующие виртуальные виды окружающей среды, что создает уникальный опыт полёта. 

Панорамный обзор для пассажиров

Генеральный директор Пол Тау подчёркивает, что новые кресла позволят пассажирам наслаждаться панорамным обзором.

Первый заказ на 300 самолётов

Девятиместный самолёт вызвал интерес у компании Flexjet, которая стала первым заказчиком Otto, подписав соглашение о приобретении 300 самолётов в течение 6-8 лет, с первыми поставками в 2030 году.

Потенциальная стоимость контракта

Предполагаемая стоимость контракта может достигнуть 5,85 миллиарда долларов, со стоимостью каждого самолета около 19,5 миллиона долларов, хотя окончательная сумма еще не была официально озвучена.

Критика и неоднозначные мнения

Идея полетов без окон вызывает смешанные чувства.

"Никаких окон? Что дальше — полёты в огромной консервной банке?" — некоторые пользователи выражают недовольство отсутствием окон, в то время как другие иронично отмечают, что роскошь всегда найдет своего потребителя.

Экономия топлива и экологичность

Обтекаемая форма самолета позволяет снизить расход топлива на 60% по сравнению с современными бизнес-джетами и на 90% с использованием экологичного дизельного двигателя.

Планируемый запуск в 2027 году

Ожидается, что самолет Phantom будет поднят в воздух в 2027 году, открывая новые горизонты для частных авиаперевозок.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
