Миллиардный контракт на самолёты без окон: кто и зачем покупает такие бизнес-джеты

Инновационный стартап Otto Aerospace представил проект будущего частного самолета, который отличается высокой экономичностью и отсутствием традиционных иллюминаторов.
К каплевидному салону Phantom 3500 будут установлены цифровые панели высотой около двух метров, транслирующие виртуальные виды окружающей среды, что создает уникальный опыт полёта.
Генеральный директор Пол Тау подчёркивает, что новые кресла позволят пассажирам наслаждаться панорамным обзором.
Девятиместный самолёт вызвал интерес у компании Flexjet, которая стала первым заказчиком Otto, подписав соглашение о приобретении 300 самолётов в течение 6-8 лет, с первыми поставками в 2030 году.
Предполагаемая стоимость контракта может достигнуть 5,85 миллиарда долларов, со стоимостью каждого самолета около 19,5 миллиона долларов, хотя окончательная сумма еще не была официально озвучена.
Идея полетов без окон вызывает смешанные чувства.
"Никаких окон? Что дальше — полёты в огромной консервной банке?" — некоторые пользователи выражают недовольство отсутствием окон, в то время как другие иронично отмечают, что роскошь всегда найдет своего потребителя.
Обтекаемая форма самолета позволяет снизить расход топлива на 60% по сравнению с современными бизнес-джетами и на 90% с использованием экологичного дизельного двигателя.
Ожидается, что самолет Phantom будет поднят в воздух в 2027 году, открывая новые горизонты для частных авиаперевозок.
