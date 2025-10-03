10% — это предел? Ждать существенного снижения не стоит — будущее ключевой ставки

В 2026 году не стоит ожидать снижения ключевой ставки Банка России до уровня ниже 10%, как заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

Ориентиры и прогнозы по среднегодовой ставке

Заботкин подчеркнул, что Центральный банк строит свои прогнозы, опираясь на среднегодовое значение ставки. В соответствии с базовым июльским прогнозом на следующий год, ожидается ее нахождение в пределах 12-13%. Даже при самом благоприятном сценарии снижения инфляции, ключевая ставка останется на уровне выше 10%, пишет РБК.

Экспертная оценка ситуации

Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей, также высказал мнение о том, что Банк России вряд ли пойдет на значительное смягчение монетарной политики. По его оценке, это может привести к тому, что к концу декабря текущего года ключевая ставка не опустится ниже отметки в 15%