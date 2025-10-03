Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ацетаминофен и беременность: новое исследование ставит под сомнение его безопасность
Парикмахер — лучше пластического хирурга: стрижки забирают лишние сантиметры с лица
Тысячи мутаций в день — и один ответ: ядерная медицина в России становится оружием против онкологии
Солнце пробивается сквозь землю: 15 культур окрасят участок в золото раньше всех
Неожиданное признание Киркорова: что пугает короля эстрады и почему он засыпает под ужастики
Тикающая бомба в вашей гостиной: аквариум превратится в ядовитое болото, если нарушить эти правила
Зачем печь банановый хлеб, если можно намазать его на тост — новый гастрономический тренд
Агрессивные фары, нежные нервы: купе и хэтчбеки, что выглядят быстро, а едут пресно
К 90-летию Армена Джигарханяна: какие ранние роли актёра были почти забыты зрителями

10% — это предел? Ждать существенного снижения не стоит — будущее ключевой ставки

1:03
Экономика

В 2026 году не стоит ожидать снижения ключевой ставки Банка России до уровня ниже 10%, как заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Ориентиры и прогнозы по среднегодовой ставке

Заботкин подчеркнул, что Центральный банк строит свои прогнозы, опираясь на среднегодовое значение ставки. В соответствии с базовым июльским прогнозом на следующий год, ожидается ее нахождение в пределах 12-13%. Даже при самом благоприятном сценарии снижения инфляции, ключевая ставка останется на уровне выше 10%, пишет РБК.

Экспертная оценка ситуации

Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей, также высказал мнение о том, что Банк России вряд ли пойдет на значительное смягчение монетарной политики. По его оценке, это может привести к тому, что к концу декабря текущего года ключевая ставка не опустится ниже отметки в 15%

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Наука и техника
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой
Россия возвращает забытые перелёты: новый маршрут соединит Сибирь и юг страны
Москва глазами Оливера Стоуна: чем российская столица покорила голливудского обладателя Оскара
Геологи нашли космический сигнал: осадки сохранили след древней космической катастрофы
Хотели роскошную гриву, а получили сосульки: способы перестать утяжелять тонкие волосы
Трагедия и любовь Армена Джигарханяна: Виталина Цымбалюк-Романовская делится воспоминаниями в 90-летний юбилей актёра
Прыгнул утром — и организм ожил: секрет бодрости без кофе, гимнастики и злых понедельников
Октябрь — не отдых, а экзамен: ошибки этого месяца обернутся пустыми грядками весной
Летающий монстр с челюстями-хватками дважды исчезал и дважды воскресал в джунглях
Лючок бензобака как загадка автопрома: мелочь, из-за которой весь автопром не смог договориться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.