10% — это предел? Ждать существенного снижения не стоит — будущее ключевой ставки

В 2026 году не стоит ожидать снижения ключевой ставки Банка России до уровня ниже 10%, как заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.
Заботкин подчеркнул, что Центральный банк строит свои прогнозы, опираясь на среднегодовое значение ставки. В соответствии с базовым июльским прогнозом на следующий год, ожидается ее нахождение в пределах 12-13%. Даже при самом благоприятном сценарии снижения инфляции, ключевая ставка останется на уровне выше 10%, пишет РБК.
Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей, также высказал мнение о том, что Банк России вряд ли пойдет на значительное смягчение монетарной политики. По его оценке, это может привести к тому, что к концу декабря текущего года ключевая ставка не опустится ниже отметки в 15%
