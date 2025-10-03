Не ждали? Ответный удар России по газодобыче Украины остановил работу промыслов, запасы на минимуме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Экономика

"Нафтогаз" сообщил о последствиях ответного удара российской армии по добыче газа. Это был сильнейший удар за всё время, который привёл к остановке работы промыслов в Харьковской и Полтавской областях. Атака стала ответом на массированные удары ВСУ дронами по российским НПЗ, пишет EADaily.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Сила удара

По данным "Нафтогаза", в ночь на 3 октября по объектам на Харьковщине и Полтавщине было выпущено 35 ракет, в том числе значительное количество баллистических, и 60 дронов. Несмотря на удачные перехваты, не все цели удалось сбить. Большое количество объектов было повреждено, и некоторые разрушения являются критическими.

Работа над последствиями

Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий отметил, что продолжается ликвидация последствий удара, и компания работает с партнерами для оперативного реагирования на ситуацией.

Проблемы газодобычи

Чуть ранее о последствиях удара по промыслам также сообщила ДТЭК. В результате атаки работа некоторых объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена. Зимой российская армия уже проводила ответные удары по добыче газа, и в Киеве заявляли о падении мощности на 50%.

Ситуация с запасами газа

На данный момент в стране начинается отопительный сезон, что отражается на замедлении закачки газа в хранилища. По данным, 1 октября она упала до нуля, хотя ранее составляла 40 млн кубометров в сутки. Запасы в хранилищах Украины составляют около 12,9 млрд кубометров, но для выполнения плана правительства необходимо закачать еще 300 млн кубометров. Теоретически компании успеют это сделать до начала сезона отбора, но запасы будут минимальными.

Зимний сюрприз

Синоптики предупреждают, что этой зимой погода может стать более холодной, и в январе-феврале возможны арктические морозы, что потребует значительных объемов газа на отопление и производство электроэнергии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
