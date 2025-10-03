Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотое кольцо на московских улицах: как столица примет главный осенний забег
Последняя роль оборвала жизнь: вот как режиссёр Кончаловский попрощался с Добровольской на съёмках
Овощи из будущего: цифровой двойник создаёт идеальный урожай, контролируя климат до десятых градуса
Газовый счёт худеет на глазах: три настройки котла экономят больше, чем новая изоляция
Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры
В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами
Тюбик против серых будней: одна помада заменяет макияж глаз и создаёт французский шик
Тихая угроза скрыта в еде и крови: почему прионы остаются самой страшной загадкой медицины
У него всё очень осознанно: коллега раскрыл, какой позывной носит Владимир Соловьёв

20% семейного бюджета съедают именно эти привычки: вот как можно избавиться от них

1:21
Экономика
Деньги
Фото: pixabay.com by delo is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Около пятой части семейного бюджета уходит незаметно, и эти траты важно контролировать.

Об этом в интервью MoneyTimes рассказала Алёна Никитина, эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов".

Советы по отслеживанию расходов

Никитина рекомендует внимательно фиксировать все траты и начать с простого — бумаги и карандаша. Обычно распределение расходов может выглядеть следующим образом: половина дохода уходит на ипотеку, около трети — на еду, а оставшиеся 20% расходуются незаметно.

 Оптимизация привычных расходов

"Ресторанные обеды нет необходимости, если это не встреча. На этом можно существенно сэкономить, если самостоятельно готовить. Сэкономить на коммуналке, заменить счетчики. Автомобиль может быть большой категорией расходов, если нет реальной необходимости постоянно быть в разъездах. Отпуск тоже. Почему-то расхожее мнение, что если отпуск, это обязательно триста тысяч, а это не так. Ниже уровнем приобрести мобильный телефон, ноутбук", — пояснила эксперт.

Однако, как заметила финансовый консультант, нельзя отказываться от трат, которые дарят минуты позитива.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Наука и техника
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Тюбик против серых будней: одна помада заменяет макияж глаз и создаёт французский шик
В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами
Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры
Тихая угроза скрыта в еде и крови: почему прионы остаются самой страшной загадкой медицины
У него всё очень осознанно: коллега раскрыл, какой позывной носит Владимир Соловьёв
Забудьте о банальных котлетах: готовим жареную рыбу, которую полюбят все
Дачники недооценивали это десятилетиями — а теперь выращивают её вместо редиса и картошки
Невидимый враг зимы: вот почему через 3 года ключ перестанет подходить к вашим колёсам
20% семейного бюджета съедают именно эти привычки: вот как можно избавиться от них
Почему Америка запуталась в непредсказуемости? Шон Пенн объяснил, в какую ловушку попали США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.