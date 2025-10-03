20% семейного бюджета съедают именно эти привычки: вот как можно избавиться от них

Около пятой части семейного бюджета уходит незаметно, и эти траты важно контролировать.
Об этом в интервью MoneyTimes рассказала Алёна Никитина, эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов".
Никитина рекомендует внимательно фиксировать все траты и начать с простого — бумаги и карандаша. Обычно распределение расходов может выглядеть следующим образом: половина дохода уходит на ипотеку, около трети — на еду, а оставшиеся 20% расходуются незаметно.
"Ресторанные обеды нет необходимости, если это не встреча. На этом можно существенно сэкономить, если самостоятельно готовить. Сэкономить на коммуналке, заменить счетчики. Автомобиль может быть большой категорией расходов, если нет реальной необходимости постоянно быть в разъездах. Отпуск тоже. Почему-то расхожее мнение, что если отпуск, это обязательно триста тысяч, а это не так. Ниже уровнем приобрести мобильный телефон, ноутбук", — пояснила эксперт.
Однако, как заметила финансовый консультант, нельзя отказываться от трат, которые дарят минуты позитива.
