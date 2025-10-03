Небывалый интерес: что заставляет фермеров Краснодарского края переходить на озимый горох

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В нынешнем сезоне в Краснодарском крае планируется увеличить посевные площади под озимый горох в 5,8 раз — это будет 8,7 тыс. га по сравнению с 1,5 тыс. га в 2024 году.

Горох
Фото: creativecommons.org by Bill Ebbesen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горох

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона сообщает об этом, подчеркивая изменение структуры посевов с акцентом на озимый горох как важный элемент севооборота,  пишет "Царьград".

Интерес к озимому гороху

У аграриев постепенно растет интерес к культуре озимого гороха. В 2024 году площади, отведённые под эту культуру, составляют 1,5 тыс. га, а в текущем году планируется увеличение до 8,7 тыс. га. Это связано с растущим вниманием сельхозпроизводителей к озимому гороху в контексте агротехнического планирования.

Ценность озимого гороха

Министерство подчёркивает важность озимого гороха для поддержания и повышения плодородия почв. Культура играет значительную роль в агрономических схемах региона. Увеличение посевных площадей рассматривается как инвестиция в плодородие, так как озимый горох обогащает почву азотом и является отличным предшественником, что в перспективе положительно скажется на урожае и рентабельности производства.

Структура посевных площадей

Общая площадь, отведённая под озимые культуры в Краснодарском крае, сохраняется на уровне 1,8 млн га. Традиционно большую часть посевов занимают озимая пшеница (1,62 тыс. га) и озимый ячмень (168,8 тыс. га). Эти данные отражают структуру посевных площадей региона в текущем аграрном цикле.

