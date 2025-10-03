Роскошная жизнь под арестом: суд заморозил активы Аквариума и Азии Транс Трэвэл на 999 млн рублей

Арбитражный суд Мурманской области принял решение о блокировке счетов организаций "Аквариум" и "Азия Транс Трэвэл".
Причиной стало исковое заявление, поданное Министерством финансов РФ, требующее заморозки активов на сумму в 999 миллионов рублей.
Ответчиками по иску выступают мурманская и киргизская фирмы, а также руководящие лица "Аквариума": основатель Оганес Шанкоян, текущий руководитель Генри Татевосян и прежний директор Владимир Яцишин. Помимо счетов, суд наложил арест на их имущество, доли в бизнесе и ввёл запрет на отчуждение активов до вынесения окончательного решения. Такое решение было принято 2 октября по ходатайству прокуратуры Мурманской области.
Инициаторами исков против компаний выступили Министерство финансов России и прокуратура. Они добиваются признания недействительным соглашения двухгодичной давности между этими организациями, касающегося поставок дорожной техники. Истцы утверждают, что данная сделка является незаконной и требуют возврата средств в размере почти 1 миллиарда рублей в государственную казну.
Предварительное слушание по делу назначено на 19 ноября. До завершения всех судебных процедур счета ответчиков будут находиться под арестом.
Согласно информации с платформы Rusprofile, за последние пять лет компания "Аквариум" заключила в Мурманской области 83 государственных контракта на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Значительная доля этих контрактов связана с проведением ремонтных и обслуживающих работ на дорогах в Заполярье, согласно "Интерфаксу".
