Роскошная жизнь под арестом: суд заморозил активы Аквариума и Азии Транс Трэвэл на 999 млн рублей

Экономика

Арбитражный суд Мурманской области принял решение о блокировке счетов организаций "Аквариум" и "Азия Транс Трэвэл".

Фото: freepik.com
Причиной стало исковое заявление, поданное Министерством финансов РФ, требующее заморозки активов на сумму в 999 миллионов рублей.

Ключевые ответчики по делу

Ответчиками по иску выступают мурманская и киргизская фирмы, а также руководящие лица "Аквариума": основатель Оганес Шанкоян, текущий руководитель Генри Татевосян и прежний директор Владимир Яцишин. Помимо счетов, суд наложил арест на их имущество, доли в бизнесе и ввёл запрет на отчуждение активов до вынесения окончательного решения. Такое решение было принято 2 октября по ходатайству прокуратуры Мурманской области.

Спорный контракт на поставку техники

Инициаторами исков против компаний выступили Министерство финансов России и прокуратура. Они добиваются признания недействительным соглашения двухгодичной давности между этими организациями, касающегося поставок дорожной техники. Истцы утверждают, что данная сделка является незаконной и требуют возврата средств в размере почти 1 миллиарда рублей в государственную казну.

Предварительное слушание по делу назначено на 19 ноября. До завершения всех судебных процедур счета ответчиков будут находиться под арестом.

Согласно информации с платформы Rusprofile, за последние пять лет компания "Аквариум" заключила в Мурманской области 83 государственных контракта на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Значительная доля этих контрактов связана с проведением ремонтных и обслуживающих работ на дорогах в Заполярье, согласно "Интерфаксу".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
