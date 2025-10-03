Сколько вы платите государству: размер исполнительского сбора

По закону, средства, полученные в результате взыскания исполнительского сбора, направляются в казну государства, а именно в федеральный бюджет Российской Федерации. Это регламентируется статьей 112 Федерального закона № 229-ФЗ, регулирующего исполнительное производство.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Основания для начисления сбора

Исполнительский сбор становится актуальным в случае, когда должник не выполняет требования, указанные в исполнительном документе, в установленный срок для добровольной выплаты долга. Этот срок составляет 5 дней с момента уведомления о возбуждении исполнительного производства. Также сбор начисляется при неисполнении документа, требующего немедленного исполнения (в течение 24 часов с момента получения постановления). Начисление до истечения указанного периода невозможно.

Размеры исполнительского сбора

Рассчитывается следующим образом:

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 7% от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей.

Для юридических лиц — также 7% от суммы долга, но минимальный размер составляет 10 000 рублей.

В случаях неимущественных взысканий — 5000 рублей для физических лиц и ИП, и 50 000 рублей для организаций.

Важный момент

Для завершения исполнительного производства необходимо полностью погасить как основной долг, так и начисленный исполнительский сбор. Только после выполнения этих обязательств исполнительное производство считается завершенным на основании фактического исполнения, сообщают "Вести Подмосковья".