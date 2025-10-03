Сколько вы платите государству: размер исполнительского сбора

По закону, средства, полученные в результате взыскания исполнительского сбора, направляются в казну государства, а именно в федеральный бюджет Российской Федерации. Это регламентируется статьей 112 Федерального закона № 229-ФЗ, регулирующего исполнительное производство.
Исполнительский сбор становится актуальным в случае, когда должник не выполняет требования, указанные в исполнительном документе, в установленный срок для добровольной выплаты долга. Этот срок составляет 5 дней с момента уведомления о возбуждении исполнительного производства. Также сбор начисляется при неисполнении документа, требующего немедленного исполнения (в течение 24 часов с момента получения постановления). Начисление до истечения указанного периода невозможно.
Рассчитывается следующим образом:
Для завершения исполнительного производства необходимо полностью погасить как основной долг, так и начисленный исполнительский сбор. Только после выполнения этих обязательств исполнительное производство считается завершенным на основании фактического исполнения, сообщают "Вести Подмосковья".
