Турецкий гамбит: экспорт нефти из России взлетел на 59% за неделю

На фоне стремления участников рынка обезопасить себя от возможных рисков цены на аренду танкеров Suezmax (грузоподъемностью до 135 тыс. тонн) для транспортировки российской нефти подскочили более чем на 10% за последнюю неделю.

Увеличение числа крупных танкеров

Цена доставки барреля нефти в Северный Китай достигла своего пика с начала года, составив 10,2 доллара. В направлении Западной Индии тариф вырос до максимального значения с 2024 года — 7,7 доллара за баррель.

Роман Соколов, директор ЦЦИ, связывает увеличение спроса на крупные танкеры с геополитической нестабильностью и желанием диверсифицировать экспортные маршруты. Отмечается увеличение числа танкеров, отправляющихся из портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ).

Кирилл Бахтин из БКС обращает внимание на повышенные риски, связанные с прохождением судов через датские проливы и участившимися атаками дронов на российские порты Балтики.

Рост экспорта в Турцию и общие объёмы поставок

Особое внимание привлекает резкий скачок экспорта в Турцию, который за неделю увеличился на 59%, достигнув 115 тыс. тонн в сутки. Общие объемы морских поставок российской нефти увеличились на 24%, до 466 тыс. тонн в сутки.

При этом дисконт на нефть Urals увеличился, что эксперты объясняют давлением США на Индию. По предварительным данным ЦЦИ, морской экспорт нефти из России в сентябре значительно вырос по сравнению с августом из-за сокращения переработки нефти внутри страны, пишет "Ъ".