Турецкий гамбит: экспорт нефти из России взлетел на 59% за неделю

Экономика

На фоне стремления участников рынка обезопасить себя от возможных рисков цены на аренду танкеров Suezmax (грузоподъемностью до 135 тыс. тонн) для транспортировки российской нефти подскочили более чем на 10% за последнюю неделю.

Рост нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост нефти

Увеличение числа крупных танкеров  

Цена доставки барреля нефти в Северный Китай достигла своего пика с начала года, составив 10,2 доллара. В направлении Западной Индии тариф вырос до максимального значения с 2024 года — 7,7 доллара за баррель.

Роман Соколов, директор ЦЦИ, связывает увеличение спроса на крупные танкеры с геополитической нестабильностью и желанием диверсифицировать экспортные маршруты. Отмечается увеличение числа танкеров, отправляющихся из портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ).

Кирилл Бахтин из БКС обращает внимание на повышенные риски, связанные с прохождением судов через датские проливы и участившимися атаками дронов на российские порты Балтики.

Рост экспорта в Турцию и общие объёмы поставок

Особое внимание привлекает резкий скачок экспорта в Турцию, который за неделю увеличился на 59%, достигнув 115 тыс. тонн в сутки. Общие объемы морских поставок российской нефти увеличились на 24%, до 466 тыс. тонн в сутки.

При этом дисконт на нефть Urals увеличился, что эксперты объясняют давлением США на Индию. По предварительным данным ЦЦИ, морской экспорт нефти из России в сентябре значительно вырос по сравнению с августом из-за сокращения переработки нефти внутри страны, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
