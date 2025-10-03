Россияне меняют вкус: цены на пиво растут, спрос смещается на дешёвые бренды

Пиво в российских магазинах, по прогнозам эксперта по финансам, бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского, подорожает на 8-12% во второй половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Основным фактором роста цен станет повышение акциза на пиво с 26 до 30 рублей за литр для напитков крепостью до 8,6%. На динамику цен также повлияют:
Как отметил Трепольский, производители вынуждены будут частично переложить увеличение издержек на покупателей, пишет Газета.Ru.
По словам эксперта, тенденция продолжится и в 2026 году, когда темпы удорожания пива могут ускориться до 10-20% к весне. Это связано с очередной индексацией акциза и подготовкой к новому ГОСТу, который вступит в силу с 2027 года.
Ожидается, что спрос россиян на пиво снизится умеренно, но изменится структура потребления. Покупатели будут чаще выбирать более дешёвые варианты, такие как пиво по акциям или собственные торговые марки (СТМ) розничных сетей. Сегменты дорогого импорта и крафтового пива могут пострадать больше всего от падения спроса, так как их аудитория чувствительна к росту цен.
По данным Росстата, в сентябре 2025 года цена пива в России достигла исторического максимума — в среднем за литр 196 рублей, что значительно больше, чем в прошлом году (160-165 рублей).
