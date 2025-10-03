Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поколение Z переписывает правила труда: работа остаётся ценностью, но на их условиях
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест

Россияне меняют вкус: цены на пиво растут, спрос смещается на дешёвые бренды

1:59
Экономика

Пиво в российских магазинах, по прогнозам эксперта по финансам, бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского, подорожает на 8-12% во второй половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 

пиво бокалы
Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain
пиво бокалы

Причины увеличения цен

Основным фактором роста цен станет повышение акциза на пиво с 26 до 30 рублей за литр для напитков крепостью до 8,6%. На динамику цен также повлияют:

  •  курс валют,
  • логистика и упаковка,
  •  подорожание импортного сырья, такого как хмель и специальные солода.

Как отметил Трепольский, производители вынуждены будут частично переложить увеличение издержек на покупателей, пишет Газета.Ru.

 Тенденция к подорожанию

По словам эксперта, тенденция продолжится и в 2026 году, когда темпы удорожания пива могут ускориться до 10-20% к весне. Это связано с очередной индексацией акциза и подготовкой к новому ГОСТу, который вступит в силу с 2027 года.

 Изменения в потреблении

Ожидается, что спрос россиян на пиво снизится умеренно, но изменится структура потребления. Покупатели будут чаще выбирать более дешёвые варианты, такие как пиво по акциям или собственные торговые марки (СТМ) розничных сетей. Сегменты дорогого импорта и крафтового пива могут пострадать больше всего от падения спроса, так как их аудитория чувствительна к росту цен.

 Цены на пиво в сентябре 2025 года

По данным Росстата, в сентябре 2025 года цена пива в России достигла исторического максимума — в среднем за литр 196 рублей, что значительно больше, чем в прошлом году (160-165 рублей).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Последние материалы
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест
Дыхательные трюки рушат надежды: как секунды обмана превращаются в годы без прав
Детям бесплатно, родителям — скидки: где отдохнуть всей семьёй и сэкономить там, где это было бы невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.