Россияне меняют вкус: цены на пиво растут, спрос смещается на дешёвые бренды

Экономика

Пиво в российских магазинах, по прогнозам эксперта по финансам, бизнес-эксперта Дмитрия Трепольского, подорожает на 8-12% во второй половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Причины увеличения цен

Основным фактором роста цен станет повышение акциза на пиво с 26 до 30 рублей за литр для напитков крепостью до 8,6%. На динамику цен также повлияют:

курс валют,

логистика и упаковка,

подорожание импортного сырья, такого как хмель и специальные солода.

Как отметил Трепольский, производители вынуждены будут частично переложить увеличение издержек на покупателей, пишет Газета.Ru.

Тенденция к подорожанию

По словам эксперта, тенденция продолжится и в 2026 году, когда темпы удорожания пива могут ускориться до 10-20% к весне. Это связано с очередной индексацией акциза и подготовкой к новому ГОСТу, который вступит в силу с 2027 года.

Изменения в потреблении

Ожидается, что спрос россиян на пиво снизится умеренно, но изменится структура потребления. Покупатели будут чаще выбирать более дешёвые варианты, такие как пиво по акциям или собственные торговые марки (СТМ) розничных сетей. Сегменты дорогого импорта и крафтового пива могут пострадать больше всего от падения спроса, так как их аудитория чувствительна к росту цен.

Цены на пиво в сентябре 2025 года

По данным Росстата, в сентябре 2025 года цена пива в России достигла исторического максимума — в среднем за литр 196 рублей, что значительно больше, чем в прошлом году (160-165 рублей).