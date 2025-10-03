Неожиданный альянс: южнокорейские титаны будут сотрудничать с OpenAI для создания ИИ-инфраструктуры

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южнокорейские бизнес-группы Samsung Group и SK Group заключили отдельные стратегические партнёрства с Сэмом Альтманом, главой OpenAI (разработчика ChatGPT), в рамках его визита в Сеул.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Данные соглашения акцентируют повышенное значение Южной Кореи в общемировом стремлении к созданию передовой инфраструктуры искусственного интеллекта и укреплению каналов поставок запоминающих устройств.

По информации Samsung, между компанией и OpenAI достигнута договорённость о намерениях, направленных на совместное формирование ключевой глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта. Официальная церемония подписания состоялась в штаб-квартире Samsung Electronics, расположенной в районе Сочо-гу, в южной части Сеула, пишет Korea Herald.