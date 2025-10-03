Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёд бьёт по глазам водителей: как замёрзший бачок превращает дорогу в русскую рулетку
Таксопарки на обочине: отрасль катится к краху, если 100 тысяч авто спишут в одночасье
Женский круг силы: как особые путешествия помогают справляться с кризисами и дарят вторую молодость
Новые электрические горные велосипеды 2025 года: сравнение брендов
Один клик может открыть вирусу дверь: как не стать жертвой скрытой ссылки
Куртка, которая свела с ума модные столицы: 7 моделей для тех, кто не хочет замерзнуть
Шаги создают результат там, где диеты терпят фиаско: ключ к успешному снижению веса
Мама, купи собаку: как невинная мечта ребёнка превращается в кошмар для всей семьи
Годы мучений у плиты — зря: идеальный бульон готовится в разы быстрее, если знать один нюанс

Неожиданный альянс: южнокорейские титаны будут сотрудничать с OpenAI для создания ИИ-инфраструктуры

0:50
Экономика

Южнокорейские бизнес-группы Samsung Group и SK Group заключили отдельные стратегические партнёрства с Сэмом Альтманом, главой OpenAI (разработчика ChatGPT), в рамках его визита в Сеул.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Данные соглашения акцентируют повышенное значение Южной Кореи в общемировом стремлении к созданию передовой инфраструктуры искусственного интеллекта и укреплению каналов поставок запоминающих устройств.

По информации Samsung, между компанией и OpenAI достигнута договорённость о намерениях, направленных на совместное формирование ключевой глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта. Официальная церемония подписания состоялась в штаб-квартире Samsung Electronics, расположенной в районе Сочо-гу, в южной части Сеула, пишет Korea Herald.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Домашние животные
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Куртка, которая свела с ума модные столицы: 7 моделей для тех, кто не хочет замерзнуть
Шаги создают результат там, где диеты терпят фиаско: ключ к успешному снижению веса
Неожиданный альянс: южнокорейские титаны будут сотрудничать с OpenAI для создания ИИ-инфраструктуры
Мама, купи собаку: как невинная мечта ребёнка превращается в кошмар для всей семьи
Годы мучений у плиты — зря: идеальный бульон готовится в разы быстрее, если знать один нюанс
Оксана Самойлова удивила Париж: 3 эффектных выхода на Неделе моды
Его считали символом силы, а сегодня он может украсить дачу: правда и мифы о луке Самсон
Пять минут в телефоне превращаются в часы: как ночное залипание ворует жизнь
Комары сдадутся первыми: секрет натурального оружия против назойливых гостей
Туристы едут на час — остаются на день: магия Толедо работает безотказно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.