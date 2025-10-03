Последний крючок: когда разрешат ловить воблу в Каспии и на Волге — названы сроки

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ, действие ограничений на добычу воблы, как в промышленных, так и в любительских целях, продлено до конца 2026 года. Соответствующий приказ ведомства уже опубликован.
В соответствии с данным документом, вылов воблы остается под запретом в акватории Каспийского моря, на водоемах, расположенных в пределах Республики Калмыкия, а также в реке Волга и её притоках, протекающих по территории Астраханской области.
Продление ограничительных мер обусловлено тем, что популяция воблы восстанавливается недостаточно быстро. Специалисты полагают, что для полного восстановления численности рыбы может потребоваться несколько лет. В качестве основных причин сокращения популяции называются чрезмерная добыча воблы различными способами и неблагоприятный гидрологический режим, вызванный сбросами воды из водохранилищ, расположенных в нижней части Волги, пишет "Агроэксперт".
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.