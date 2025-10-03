50% компаний предложат сотрудникам работать из дома: почему бизнес идёт на этот шаг

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:00
Экономика

Ожидается, что в 2026 году 50-60% российских компаний предоставят своим сотрудникам возможность работать удаленно, не посещая офис.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

Это на 50% больше по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз сделала экс-сенатор и экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

Причины роста дистанционной занятости

По словам Епифановой, российский бизнес стремится расширять практику дистанционного труда. К факторам, способствующим этому тренду, она отнесла:

  • Острейший дефицит профессионалов на рынке.
  •  Необходимость удержания ценных кадров.
  •  Оптимизацию расходов предприятий.

Она подчеркнула, что опыт пандемии показал, что при правильном подходе удаленная работа может не только не снижать производительность, но и способствовать её росту, а также сокращать операционные издержки компаний, пишет Газета.Ru.

 Преимущества работы из дома

Сотрудники находят много плюсов в дистанционном формате, таких как:

  • Экономия времени и денег на дорогу.
  •  Гибкий график.
  •  Удобное рабочее пространство.
  •  Более эффективное распоряжение личным временем.

Епифанова отметила, что домашняя обстановка зачастую способствует лучшей концентрации и продуктивности.

 Недостатки удалённой работы

Однако удалёнка не лишена своих минусов:

  •  Риск социальной изоляции из-за ограниченного общения с коллегами.
  •  Сложности с самодисциплиной и разграничением рабочего и личного времени.
  •  Необходимость обустройства специального рабочего места.

Епифанова обратила внимание на фрилансеров, которые могут сталкиваться с нестабильностью доходов и отсутствием социальных гарантий. Успешная работа на удаленке требует от сотрудников высокого уровня самоорганизации, умения планировать время и соблюдения режима труда и отдыха.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
