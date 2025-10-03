50% компаний предложат сотрудникам работать из дома: почему бизнес идёт на этот шаг

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ожидается, что в 2026 году 50-60% российских компаний предоставят своим сотрудникам возможность работать удаленно, не посещая офис.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

Это на 50% больше по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз сделала экс-сенатор и экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

Причины роста дистанционной занятости

По словам Епифановой, российский бизнес стремится расширять практику дистанционного труда. К факторам, способствующим этому тренду, она отнесла:

Острейший дефицит профессионалов на рынке.

Необходимость удержания ценных кадров.

Оптимизацию расходов предприятий.

Она подчеркнула, что опыт пандемии показал, что при правильном подходе удаленная работа может не только не снижать производительность, но и способствовать её росту, а также сокращать операционные издержки компаний, пишет Газета.Ru.

Преимущества работы из дома

Сотрудники находят много плюсов в дистанционном формате, таких как:

Экономия времени и денег на дорогу.

Гибкий график.

Удобное рабочее пространство.

Более эффективное распоряжение личным временем.

Епифанова отметила, что домашняя обстановка зачастую способствует лучшей концентрации и продуктивности.

Недостатки удалённой работы

Однако удалёнка не лишена своих минусов:

Риск социальной изоляции из-за ограниченного общения с коллегами.

Сложности с самодисциплиной и разграничением рабочего и личного времени.

Необходимость обустройства специального рабочего места.

Епифанова обратила внимание на фрилансеров, которые могут сталкиваться с нестабильностью доходов и отсутствием социальных гарантий. Успешная работа на удаленке требует от сотрудников высокого уровня самоорганизации, умения планировать время и соблюдения режима труда и отдыха.