50% компаний предложат сотрудникам работать из дома: почему бизнес идёт на этот шаг

Ожидается, что в 2026 году 50-60% российских компаний предоставят своим сотрудникам возможность работать удаленно, не посещая офис.
Это на 50% больше по сравнению с 2024 годом. Такой прогноз сделала экс-сенатор и экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.
По словам Епифановой, российский бизнес стремится расширять практику дистанционного труда. К факторам, способствующим этому тренду, она отнесла:
Она подчеркнула, что опыт пандемии показал, что при правильном подходе удаленная работа может не только не снижать производительность, но и способствовать её росту, а также сокращать операционные издержки компаний, пишет Газета.Ru.
Сотрудники находят много плюсов в дистанционном формате, таких как:
Епифанова отметила, что домашняя обстановка зачастую способствует лучшей концентрации и продуктивности.
Однако удалёнка не лишена своих минусов:
Епифанова обратила внимание на фрилансеров, которые могут сталкиваться с нестабильностью доходов и отсутствием социальных гарантий. Успешная работа на удаленке требует от сотрудников высокого уровня самоорганизации, умения планировать время и соблюдения режима труда и отдыха.
