Гребешки Ла-Манша: от белого золота до угрозы обесценивания — куда движется промысел

Промысловая кампания по ловле гребешков стартовала у берегов восточной части пролива Ла-Манш и будет постепенно возобновляться этой зимой.
Лучше всего сохранились запасы в заливе Сены, где 70% гребешков, продаваемых во Франции. Они известны своим качеством и считаются "белым золотом Нормандии".
Были установлены строгие правила для предотвращения истощения запасов, что позволило сделать месторождение в заливе Сены самым богатым в Европе. По оценкам Ифремера, биомасса гребешков достигла 119 482 тонн между мысами Барфлёр и Антифер.
Летом проводились геологоразведочные работы летом с использованием океанографического судна. Подобные исследования позволяют прогностически оценивать состояние запасов. На данный момент популяция считается здоровой, хотя зарегистрировано небольшое снижение численности молодых гребешков.
Нормандские рыбаки сталкиваются с конкуренцией со стороны британских, бельгийских и голландских коллег, что сказывается на ценах. Средняя цена, уплаченная за гребешки, не превышала 2,50 евро, что вызывает недовольство у рыболовов из-за долгосрочного обесценивания продукта.
Для ловли гребешков необходимо получить лицензию, и Комитет по рыболовству выдает не более 200 лицензий в год. Рыбаки обязаны соблюдать ограничения по размеру улова и временам рыбалки, чтобы гарантировать свежесть продукции.
