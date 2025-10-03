Риелторский бум в Мумбаи: почему Worli Sea Face стал магнитом для миллиардеров

Экономика

В финансовой столице Индии Мумбаи богатейшие кланы страны активно инвестируют в роскошные апартаменты на улице Worli Sea Face.

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ жилье

По мнению Financial Times, этот процесс превращает прибрежную зону в символ богатства и процветания, потенциально становясь новой "визитной карточкой" города.

Притяжение для сверхбогатых

Район Worli Sea Face преобразился благодаря масштабным проектам, включая строительство прибрежной дороги стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Модернизация инфраструктуры сделала эту территорию особенно привлекательной для самых состоятельных жителей Индии.

Имена и инвестиции

Среди крупных покупателей недвижимости значатся известные имена: банкир Удай Котак, влиятельные представители фармацевтической индустрии Дилип Шангви и Лина Ганди Тевари, а также члены влиятельной корпорации Godrej Group. Застройщики отмечают, что четыре самые богатые семьи Индии приобрели не менее семи квартир в знаковом жилом комплексе Naman Xana. Цены на отдельные объекты достигают десятков миллионов долларов.

Мумбаи — концентрация миллиардеров

Индия является домом для почти двухсот миллиардеров, причем значительная часть (около трети) проживает именно в Мумбаи. Этот факт подчеркивает растущую концентрацию богатства и усиливает привлекательность элитной недвижимости в таких районах, как Worli Sea Face, пишет РБК.