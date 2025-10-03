Что будет с ценами на нефть, если Россия уйдёт с рынка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

На пленарной сессии "Валдая" президент России Владимир Путин высказал мнение, что если российская нефть исчезнет с мирового рынка, это приведёт к резкому росту цен.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
По мнению российского лидера, такая ситуация может мгновенно поднять цены выше $100 за баррель.

Путин отметил, что на текущий момент наибольшими производителями нефти являются США, затем Саудовская Аравия и Россия. Он подчеркнул, что выпадение объемов российской нефти разрушит стабильность на мировом энергетическом рынке и негативно скажется на экономиках, включая Европу.

Тем не менее, Путин заверил, что потребности мирового рынка в энергоресурсах будут найдены, благодаря усилиям людей, работающих в этой важной углеродной сфере, пишет ТАСС.

