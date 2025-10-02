За год до статуса востребовано: как Варна-Батуми стала связующим звеном между Европой и Азией

В Варненском паромном комплексе спектр перевозимых грузов поражает воображение: от эксклюзивных автомобилей в специализированных трейлерах до тяжёлой строительной техники, сельскохозяйственного оборудования, станков, промышленных установок, продовольствия и пряностей.

Все это успешно осваивает рынки за пределами Кавказа и ЕС. Такой разносторонний характер товарооборота свидетельствует о востребованности линии практически для всех секторов современной торговли, и это всего лишь спустя год после ее открытия.

Варна-Батуми: новый транспортный коридор

Инженер Этварт Закеосян, менеджер компании "Варт", отмечает, что успех паромной переправы Варна-Батуми обусловлен поддержкой государственного предприятия "Портовая инфраструктура" и осуществлёнными инвестициями в модернизацию комплекса.

Наблюдаемый рост грузопотока объясняется не только удобством маршрута, но и более масштабными геополитическими переменами. После 2022 года происходит переориентация грузовых потоков, когда политическая нестабильность и санкции заставляют бизнес искать устойчивые логистические решения. Порты Батуми и Поти демонстрируют увеличение грузооборота, а Варна укрепляет свои позиции как важные европейские врата в Черноморский регион.

Как часть Транскаспийского маршрута

Линия Варна-Батуми является частью Транскаспийского транспортного маршрута, новой версии Шелкового пути, связывающей Китай и Центральную Азию с Европой посредством мультимодальных перевозок. Черноморский паром предоставляет ощутимую выгоду, позволяя перевозчикам экономить тысячи километров пути через Турцию, сокращая затраты на топливо, техобслуживание, административные процедуры и риски.