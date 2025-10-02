Инвесторы затаили дыхание: что скрывается за колебаниями рубля и нефти

Российский рынок акций завершил четверг разнонаправленно: индекс Мосбиржи потерял 0,57%, остановившись на отметке 2632,07 пункта, а долларовый индекс РТС слегка подрос — на 0,03%, до уровня 1023,54 пункта. На валютном рынке юань снизился на 4 копейки, закрепившись у отметки 11,31 рубля.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

"Индекс Мосбиржи в основном снижался. Сложилась ситуация сильной нехватки позитивных драйверов при изобилии негативных", — отметил эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев.

По его словам, на рынок давили сразу несколько факторов: ослабление цен на нефть, укрепление рубля, геополитические риски и новые налоговые инициативы Минфина. Некоторую поддержку внесла лишь статистика Росстата — годовая инфляция замедлилась примерно до 8,1%.

Состояние фондового рынка

Отдельные акции смогли показать уверенный рост, несмотря на общее снижение.

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции группы 'Вк' (+3,9%)", — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт связывает это с ожиданиями, что ужесточение налоговой нагрузки затронет IT-сектор минимально.

А что если…

А что если рубль неожиданно вернется к уровням 75–76 за доллар? В этом случае компании-экспортеры могут потерять часть прибыли, а импортные товары станут доступнее. В такой ситуации интересными могут оказаться акции розничных сетей и компаний, работающих на внутренний рынок.

FAQ

Как выбрать акции в условиях нестабильности?

Смотреть на компании с устойчивой бизнес-моделью: IT, фармацевтика, потребительский сектор.

Интересный факт

Исторический контекст

2020 год — падение нефти до отрицательных значений и волатильность индексов.