Вологодская область затягивает пояса, но строит мосты: как 90 млрд бюджета развития меняют стратегию региона

Три последних года стали для Вологодской области периодом масштабных перемен, и новая финансовая трёхлетка обещает сохранить этот курс, хотя и с более сдержанными ресурсами. Региону предстоит продолжить проекты, которые уже заметно изменили инфраструктуру и качество городской среды. Интерес к темпам развития не случаен: от бюджета напрямую зависит комфорт жизни людей, состояние дорог, транспорта и социальных объектов. Об этом сообщает ТАСС.
Предстоящие три года станут для области временем более аккуратного планирования, поскольку общий объём "бюджета развития" оценивается примерно в 90 млрд рублей. Это ниже суммы последних двух лет, но тенденция объяснима экономическими факторами. В регионе откровенно говорят о снижении поступления налога на прибыль, особенно в металлургическом секторе, который традиционно обеспечивает значительную долю доходов бюджета.
Несмотря на корректировку цифр, власти подчёркивают: темпы преображения области останутся высокими. За 2024-2025 годы регион получил беспрецедентный объём средств — свыше 110 млрд рублей, и эти вложения уже принесли заметный эффект.
"Бюджет развития составит на предстоящие три года почти 90 млрд рублей, в 2026 году — 35,2 млрд рублей", — сообщил председатель областного парламента Роман Заварин.
За два года удалось привести в порядок более тысячи километров дорог, обновить парк общественного транспорта: жители городов получили свыше 120 новых автобусов и трамваев. Параллельно шло строительство и обновление социальных объектов — школ, садов, поликлиник. Важным направлением стала модернизация коммунальной инфраструктуры: только за последние два года заменили почти 370 километров сетей.
Подобные проекты дают эффект, который жители ощущают ежедневно — будь то удобная дорога, доступный транспорт или современная поликлиника.
Бюджет развития на 2026-2028 годы ориентирован на продолжение ключевых инфраструктурных проектов. Это особенно важно сейчас, когда региону важно не только поддерживать достигнутое, но и создавать фундамент для будущего роста. Вологда получит новый мост, реконструированный аэропорт и обновлённые магистрали.
Отдельного внимания заслуживает реставрация Вологодского кремля — одного из важнейших исторических объектов северо-запада. Его сохранение позволит не только поддержать культурное наследие, но и стимулировать туризм, который становится значимым источником доходов региона.
Дополнительные направления бюджета охватывают благоустройство, экологию, строительство "умных" спортивных площадок, а также обеспечение жильём детей-сирот.
"Каждый из этих проектов — это реальные изменения к лучшему", — отметил Роман Заварин на заседании парламента.
Параллельно регион сохраняет безопасный уровень госдолга. Это важно, поскольку устойчивость финансов даёт возможность планировать проекты без рисков для будущих поколений.
В октябре власти региона пересмотрели доходы бюджета на 2025 год: показатель уменьшился с 120,9 млрд до 114,8 млрд рублей. Причина — снижение прибыли в металлургической отрасли на фоне нестабильной макроэкономики. Тем не менее "бюджет развития" на 2025 год сохранён на уровне 53,3 млрд рублей, что составляет более 31% от общих расходов.
Проект бюджета на 2026 год уже принят в первом чтении. Доходы составят 129 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые — 109,4 млрд. Расходная часть — 139,2 млрд, разницу в 10,2 млрд рублей планируется покрывать бюджетными и коммерческими кредитами.
Обновлённый бюджет 2025 года предусматривает доходы в 134,2 млрд рублей и расходы в 173,4 млрд. Дефицит в 39,2 млрд рублей носит технический характер: его полностью закроют за счёт остатков средств, накопленных на начало текущего года.
Переход к более сдержанному бюджету имеет ряд особенностей, которые важно учитывать. Это позволяет трезво оценивать перспективы региона и эффективность будущих инвестиций. Среди ключевых моментов:
Плюсы:
• концентрация средств на приоритетных проектах;
• завершение крупных инфраструктурных объектов;
• сохранение устойчивости госдолга;
• продолжение модернизации коммунальной системы;
• поддержка социально значимых направлений.
Минусы:
• замедление темпа запуска новых проектов;
• ограниченные возможности для резкого увеличения расходов;
• зависимость от отраслей с высокими колебаниями доходности.
Сбалансированная стратегия даёт возможность региону двигаться вперёд без риска накопления избыточных долговых обязательств.
Почему бюджет развития снизился?
Основная причина — уменьшение налога на прибыль в металлургии. Это отрасль с высокой зависимостью от мировой конъюнктуры, поэтому её колебания сильно отражаются на региональных финансах.
Что лучше: большой бюджет развития или стабильный госдолг?
Оптимальный вариант — баланс. Большие вложения ускоряют развитие, но устойчивость долговой нагрузки позволяет избегать рисков в долгосрочной перспективе.
