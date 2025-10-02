Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен

К концу 2025 года покупателям в России, возможно, придётся столкнуться с ростом цен на сахар.
Прогнозируется, что стоимость одного килограмма может подскочить на 20%, достигнув отметки в 81 рубль.
Аграрии из Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей констатировали уменьшение показателей урожайности сахарной свёклы. По их словам, урожай оказался на четверть меньше, достигнув 252 центнеров с гектара. Неблагоприятные погодные условия, а именно заморозки в мае и последовавшая за ними засуха, стали ключевыми факторами, повлиявшими на данную ситуацию.
Несмотря на то, что сбор урожая свёклы практически завершён, эксперты обращают внимание на проблему потерь в процессе транспортировки, оценивая их до 3% от общего объёма.
В масштабах страны наблюдается сокращение объёмов отгружаемого сырья в среднем наполовину.
Наиболее резкое падение зафиксировано в Белгородской области, где показатели снизились на целых 96%, согласно Mash.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.