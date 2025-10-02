Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта ошибка с гантелями и ковриком сокращает срок их службы в несколько раз
Боярская после 15 лет брака с Матвеевым: секрет их единого организма
Секрет вкуса прячется в деталях: новый способ изменить привычный омлет
Два пути: Валуев разделил судьбу паралимпийцев и олимпийской сборной России
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток

Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен

1:15
Экономика

К концу 2025 года покупателям в России, возможно, придётся столкнуться с ростом цен на сахар.

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

Прогнозируется, что стоимость одного килограмма может подскочить на 20%, достигнув отметки в 81 рубль.

Неблагоприятные погодные условия

Аграрии из Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей констатировали уменьшение показателей урожайности сахарной свёклы. По их словам, урожай оказался на четверть меньше, достигнув 252 центнеров с гектара. Неблагоприятные погодные условия, а именно заморозки в мае и последовавшая за ними засуха, стали ключевыми факторами, повлиявшими на данную ситуацию.

Потери в процессе транспортировки

Несмотря на то, что сбор урожая свёклы практически завершён, эксперты обращают внимание на проблему потерь в процессе транспортировки, оценивая их до 3% от общего объёма.

В масштабах страны наблюдается сокращение объёмов отгружаемого сырья в среднем наполовину.

Наиболее резкое падение зафиксировано в Белгородской области, где показатели снизились на целых 96%, согласно Mash.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак
Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть
Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.