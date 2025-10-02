Депозиты против гаджетов: битва за рубли, в которой смартфоны проиграли

В III квартале 2025 года на российском рынке смартфонов произошел резкий обвал продаж. Об этом сообщили крупнейшие продавцы гаджетов.

Причины падения спроса

По словам представителей компании МТС, такая динамика связана с охлаждением потребительского спроса. Это произошло на фоне привлекательных ставок по депозитам, сокращения объёмов банковского кредитования и смещения среднего чека в сторону более доступных моделей, пишут Известия.

Статистика продаж

С июля по сентябрь в России было продано 6,2 миллиона устройств на сумму 140 миллиардов рублей. В результате, продажи упали на 19% в штуках и на 23% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидеры рынка

Согласно информации от МТС, наиболее популярными среди россиян являются смартфоны бренда Xiaomi, которые занимают 21% рынка. В денежном эквиваленте лидируют Apple с 24% и Samsung с 23%