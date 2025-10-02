Заявления стран "Большой семёрки" о возможных путях финансовой поддержки Украины, включая использование замороженных российских активов, вызвали обеспокоенность.
Анализ РИА Новости, основанный на данных национальных статистических служб, показывает, что конфискация этих активов может обойтись "Большой семёрке" в сумму, близкую к 73 миллиардам долларов. Именно столько инвестиций члены "семёрки" вложили в российскую экономику.
Исследование выявило, что на конец 2023 года (самые свежие доступные данные) прямые инвестиции стран "Большой семерки" в российскую экономику достигли 72,9 миллиарда долларов. Наиболее значительные инвестиции принадлежали Франции (21,7 миллиарда долларов), за которой следуют Германия (19,2 миллиарда) и Италия (12,6 миллиарда долларов). Инвестиции остальных стран "семерки" были значительно меньше: США (7,7 миллиарда), Япония (4,8 миллиарда), Канада (3,9 миллиарда) и Великобритания (3 миллиарда).
Российские власти неоднократно заявляли о неприемлемости изъятия российских активов и обещали принять ответные меры. В настоящее время в России уже действует указ президента Владимира Путина, предусматривающий конфискацию активов США в России. Пока аналогичные меры в отношении других членов "Большой семерки" не рассматриваются.
Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.