Заморозили и забыли? Большая семёрка рискует нарваться на ответные меры России

Заявления стран "Большой семёрки" о возможных путях финансовой поддержки Украины, включая использование замороженных российских активов, вызвали обеспокоенность.

Анализ РИА Новости, основанный на данных национальных статистических служб, показывает, что конфискация этих активов может обойтись "Большой семёрке" в сумму, близкую к 73 миллиардам долларов. Именно столько инвестиций члены "семёрки" вложили в российскую экономику.

Инвестиции "Большой семёрки" в Россию

Исследование выявило, что на конец 2023 года (самые свежие доступные данные) прямые инвестиции стран "Большой семерки" в российскую экономику достигли 72,9 миллиарда долларов. Наиболее значительные инвестиции принадлежали Франции (21,7 миллиарда долларов), за которой следуют Германия (19,2 миллиарда) и Италия (12,6 миллиарда долларов). Инвестиции остальных стран "семерки" были значительно меньше: США (7,7 миллиарда), Япония (4,8 миллиарда), Канада (3,9 миллиарда) и Великобритания (3 миллиарда).

Ответные меры России

Российские власти неоднократно заявляли о неприемлемости изъятия российских активов и обещали принять ответные меры. В настоящее время в России уже действует указ президента Владимира Путина, предусматривающий конфискацию активов США в России. Пока аналогичные меры в отношении других членов "Большой семерки" не рассматриваются.