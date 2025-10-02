Апокалипсис отменяется? Стройка готовится к худшему

На текущий момент в строительной отрасли задействовано почти 7 млн человек, однако требуется более 750 тыс. специалистов для удовлетворения потребностей рынка.

Об этом сообщил вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз на XII Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

Структурная нехватка кадров

Мороз отметил, что наблюдается значительная нехватка рабочих рук, инженеров и технических специалистов. Важно добавить, что для планируемого объема строительства, который составит около 12 млн кв. м жилья в год, требуется привлечение сотрудников основных рабочих специализаций. Кроме жилья, внимание уделяется промышленному строительству, строительству социальных объектов и инфраструктуры.

Будущее строительных специальностей

По словам Мороза, строительные специализации останутся популярными в ближайшие десятилетия.

Форум 100+ TechnoBuild

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября и включают более 200 сессий и 13 профильных форумов, пишет ТАСС.