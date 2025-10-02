Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овощная магия на сковороде: картофельный гуляш, который не отпускает с первой ложки
Инвесторы затаили дыхание: что скрывается за колебаниями рубля и нефти
Эти растения выглядят как из фантастики — но именно так чаще всего их убивают дома
Не просто гейзеры: частицы с Энцелада открыли окно в кухню зарождения жизни в космосе
Сыр и молоко под ударом: как часто нужно мыть холодильник, если вы храните эти продукты
Минус отёки за 10 минут: правда и мифы о патчах, которые обещают чудеса
Один город, две жизни: как Гальштат стал глобальным феноменом благодаря китайскому клону
Мантуан заинтриговал заявлением: ради этого он готов на все в Зените
Павел Дуров посетил частную школу в Казахстане: что он рассказал ученикам

Шотландский виски снова на коне — Трамп готов сыграть на понижение тарифов

2:58
Экономика

Администрация США при Дональде Трампе начала обсуждать смягчение тарифной политики в отношении шотландского виски. Информация о возможном пересмотре пошлин появилась после визита американского президента в Великобританию, где премьер-министр Кир Стармер поднял вопрос о потере британской индустрии миллионов долларов ежемесячно.

Виски
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Виски

По оценкам экспертов, только из-за введённых ограничений производители теряют порядка 27 миллионов долларов каждый месяц. При этом около 60% всего шотландского виски выдерживается именно в дубовых бочках из-под американского бурбона. Эта деталь, по мнению британской стороны, делает напиток не только европейским, но и в определённой степени американским продуктом.

Политический контекст

В июле 2025 года Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о компромиссе: США согласились ограничить тарифы уровнем 15% для 75% европейских товаров. Ранее Вашингтон угрожал ввести 30% пошлины на весь импорт из Европы. Взамен Евросоюз обязался прекратить закупку российских энергоресурсов и переключиться на американские нефть, газ и атомную продукцию. Кроме того, Брюссель пообещал инвестировать около 600 миллиардов долларов в американскую экономику.

"Дело в том, что комбуча с кофе — интересный микс с точки зрения вкуса", — отметил директор по маркетингу Сергей Митрофанов.

Хотя эта цитата касалась напитков, её можно привести как пример восприятия миксовых продуктов: так и шотландский виски в связке с американским бурбоном становится предметом экономических переговоров.

А что если…

Если США действительно снизят пошлины на шотландский виски, то рынок может испытать бурный рост. Это выгодно не только Шотландии, но и американским производителям бурбона, ведь спрос на их бочки возрастёт. В перспективе может сформироваться «двойное происхождение» напитка, где британская традиция соединяется с американской технологией.

FAQ

Как выбрать хороший шотландский виски?
Ищите указание на выдержку, регион производства и используемые бочки. Лучшие бренды отмечают использование бурбонных ёмкостей.

Что лучше: шотландский виски или американский бурбон?
Выбор зависит от вкуса: виски отличается сложностью и мягкостью, а бурбон — сладостью и карамельными нотами.

Интересные факты

  1. Экспорт виски — одна из крупнейших статей дохода Великобритании в сфере продовольствия.

  2. США остаются крупнейшим рынком для премиального шотландского алкоголя.

Исторический контекст

  • XVIII век: начало масштабного производства виски в Шотландии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Домашние животные
Маленькие динозавры XXI века: кто в небе научился выживать по законам рептилий
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Новости спорта
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
Смородина, которая переживет зиму: как правильно посадить и ухаживать за кустами осенью, чтобы они дали лучший урожай
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Зебра не отпустила пешехода до конца: движение или штраф — правило с подвохом
На грани жизни: какие симптомы требуют немедленного вызова скорой
Когда харчо не обжигает: рецепт, который подают даже самым маленьким
Доступный рай: как Карибы с "Всё включено" становятся реальностью для каждого
Шотландский виски снова на коне — Трамп готов сыграть на понижение тарифов
История Хатико — лишь красивая сказка: что японцы на самом деле скрывают об этой породе
Сафонов намекнул на слабое место Барселоны после триумфа ПСЖ
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд и ваша еда будет идеальной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.