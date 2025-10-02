Шотландский виски снова на коне — Трамп готов сыграть на понижение тарифов

Администрация США при Дональде Трампе начала обсуждать смягчение тарифной политики в отношении шотландского виски. Информация о возможном пересмотре пошлин появилась после визита американского президента в Великобританию, где премьер-министр Кир Стармер поднял вопрос о потере британской индустрии миллионов долларов ежемесячно.
По оценкам экспертов, только из-за введённых ограничений производители теряют порядка 27 миллионов долларов каждый месяц. При этом около 60% всего шотландского виски выдерживается именно в дубовых бочках из-под американского бурбона. Эта деталь, по мнению британской стороны, делает напиток не только европейским, но и в определённой степени американским продуктом.
В июле 2025 года Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о компромиссе: США согласились ограничить тарифы уровнем 15% для 75% европейских товаров. Ранее Вашингтон угрожал ввести 30% пошлины на весь импорт из Европы. Взамен Евросоюз обязался прекратить закупку российских энергоресурсов и переключиться на американские нефть, газ и атомную продукцию. Кроме того, Брюссель пообещал инвестировать около 600 миллиардов долларов в американскую экономику.
Если США действительно снизят пошлины на шотландский виски, то рынок может испытать бурный рост. Это выгодно не только Шотландии, но и американским производителям бурбона, ведь спрос на их бочки возрастёт. В перспективе может сформироваться «двойное происхождение» напитка, где британская традиция соединяется с американской технологией.
Экспорт виски — одна из крупнейших статей дохода Великобритании в сфере продовольствия.
США остаются крупнейшим рынком для премиального шотландского алкоголя.
XVIII век: начало масштабного производства виски в Шотландии.
