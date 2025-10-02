Шотландский виски снова на коне — Трамп готов сыграть на понижение тарифов

Администрация США при Дональде Трампе начала обсуждать смягчение тарифной политики в отношении шотландского виски. Информация о возможном пересмотре пошлин появилась после визита американского президента в Великобританию, где премьер-министр Кир Стармер поднял вопрос о потере британской индустрии миллионов долларов ежемесячно.

Виски

По оценкам экспертов, только из-за введённых ограничений производители теряют порядка 27 миллионов долларов каждый месяц. При этом около 60% всего шотландского виски выдерживается именно в дубовых бочках из-под американского бурбона. Эта деталь, по мнению британской стороны, делает напиток не только европейским, но и в определённой степени американским продуктом.

Политический контекст

В июле 2025 года Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о компромиссе: США согласились ограничить тарифы уровнем 15% для 75% европейских товаров. Ранее Вашингтон угрожал ввести 30% пошлины на весь импорт из Европы. Взамен Евросоюз обязался прекратить закупку российских энергоресурсов и переключиться на американские нефть, газ и атомную продукцию. Кроме того, Брюссель пообещал инвестировать около 600 миллиардов долларов в американскую экономику.

А что если…

Если США действительно снизят пошлины на шотландский виски, то рынок может испытать бурный рост. Это выгодно не только Шотландии, но и американским производителям бурбона, ведь спрос на их бочки возрастёт. В перспективе может сформироваться «двойное происхождение» напитка, где британская традиция соединяется с американской технологией.

FAQ

Как выбрать хороший шотландский виски?

Ищите указание на выдержку, регион производства и используемые бочки. Лучшие бренды отмечают использование бурбонных ёмкостей.

Что лучше: шотландский виски или американский бурбон?

Выбор зависит от вкуса: виски отличается сложностью и мягкостью, а бурбон — сладостью и карамельными нотами.

Интересные факты

Экспорт виски — одна из крупнейших статей дохода Великобритании в сфере продовольствия. США остаются крупнейшим рынком для премиального шотландского алкоголя.

Исторический контекст

XVIII век: начало масштабного производства виски в Шотландии.