Бесплатное жильё как лотерея: кому государство открывает дверь без ипотеки

5:55
Экономика

Люди, сталкивающиеся с нехваткой достойного жилья, часто ищут пути, которые помогут изменить их ситуацию, и государственные программы в этом вопросе продолжают вызывать большой интерес. Разобраться в тонкостях жилищной поддержки бывает непросто, поскольку правила различаются от региона к региону. Однако механизм получения бесплатного жилья существует, и многие семьи рассчитывают именно на него. Об этом рассказало издание ТАСС.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Кто может претендовать на бесплатное жильё

В России действует установленный законом порядок, по которому граждане с низким доходом и ограниченными возможностями могут быть признаны нуждающимися в жилом помещении. Основной принцип заключается в том, что семья или отдельный человек должны доказать, что их условия проживания не соответствуют минимальным нормам либо что жилья у них вовсе нет. В эту систему включены люди, живущие в квартирах с избыточной скученностью, в аварийных зданиях или в помещениях, где нарушены санитарные и технические требования.

"Основанием для получения жилья по договору социального найма является официальное признание граждан нуждающимися в жилых помещениях", — рассказала эксперт Народного фронта Ирина Блинкова.

Размер площади, необходимой для признания человека нуждающимся, определяют региональные власти. Соответственно, условия в субъектах страны различаются: где-то нормы площади выше, где-то — более скромные. Это позволяет органам на местах учитывать особенности застройки и плотность населения, а также наличие подходящих помещений в муниципальном фонде.

Для отдельных групп граждан предусмотрены особые возможности. Речь идёт о людях, которые находятся в наиболее сложной жизненной ситуации. Это прежде всего семьи, чьё жильё признано непригодным и не подлежащим ремонту, а также граждане с тяжёлыми хроническими заболеваниями, делающими совместное проживание с другими невозможным. К льготникам также относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и педагогические работники, состоящие на учёте как нуждающиеся.

Бесплатное жильё предоставляется в форме социального найма, и после получения квартиры семья получает преимущества, связанные с возможностью дальнейшей приватизации, если это разрешено нормативами.

Как оформляется жилищная поддержка

Для того чтобы встать на учёт, заявителю необходимо обратиться к местным органам власти по месту проживания. Пакет документов обычно включает заявление, подтверждение доходов, справки о составе семьи, состояние жилья, а также документы, подтверждающие льготный статус, если он имеется. Срок рассмотрения зависит от объёма запросов и внутренних регламентов, однако процедура в целом едина для всех регионов.

"Для постановки на жилищный учет гражданам необходимо обратиться с соответствующим заявлением и пакетом документов в органы местного самоуправления по месту жительства", — указала Блинкова.

Эта процедура может показаться длительной, но она помогает государству объективно оценить ситуацию каждой семьи. Многие муниципалитеты внедряют электронные сервисы, позволяющие отслеживать этапы рассмотрения документов. Это особенно важно для людей, которые хотят понимать свои перспективы и ориентироваться в очереди.

Кому положено внеочередное жильё

Отдельного внимания заслуживает система внеочередного предоставления жилья. Она позволяет самым уязвимым категориям граждан ускорить получение квартиры, минуя общую очередь. Туда входят те, чьи жилищные условия признаны аварийными, а также семьи с тяжёлыми обстоятельствами, требующими быстрого решения.

В некоторых регионах активно развивают программы по расселению ветхого жилья, что дополнительно помогает людям получить новое помещение. Региональные власти часто привлекают средства федеральных программ, что ускоряет выдачу квартир.

 

Плюсы и минусы получения жилья по соцнайму

Получение государственной квартиры имеет свои особенности, которые важно учитывать. Вот ключевые моменты, на которые обращают внимание большинство заявителей.

Плюсы:
• жильё предоставляется бесплатно;
• договор социального найма даёт стабильность проживания;
• в ряде случаев допускается последующая приватизация;
• поддержка направлена на наиболее уязвимые группы населения.

Минусы:
• длительное ожидание в очереди;
• требования к документам довольно строгие;
• вариативность условий по регионам может ограничивать выбор;
• жильё предоставляется только в пределах муниципального фонда.

Эти особенности позволяют оценить, насколько комфортен такой способ решения жилищного вопроса для конкретной семьи.

Популярные вопросы о бесплатном жилье от государства

1. Сколько времени нужно ждать квартиру?
Срок зависит от региона, наличия свободных помещений и вашей категории. Для льготников ожидание чаще всего короче.

2. Можно ли приватизировать предоставленную квартиру?
В большинстве случаев приватизация возможна, однако это зависит от условий договора и регионального законодательства.

3. Что лучше: соцнайм или ипотека?
Для семей с низким доходом соцнайм — единственный реальный вариант. Но если есть стабильный заработок и возможность платить, ипотека открывает более широкий выбор жилья.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
