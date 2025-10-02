700 тонн в сутки: новый рыбоперерабатывающий гигант открыл свои двери на Сахалине

В селе Озерское Корсаковского района построен новый рыбоперерабатывающий комплекс ГК "Гидрострой". Объём собственных инвестиций в проект составил 3,7 млрд рублей.
Комплекс будет работать круглогодично, рассчитан на переработку 700 тонн сырья в сутки. Мощность морозильного оборудования составляет 325 тонн, а объем хранения — 3000 тонн. Новое предприятие будет функционировать по принципу безотходного производства, пишет Fishnews.
Создание завода ориентировано на увеличение промысла сахалино-хоккайдской сельди. Рыбаки "Гидростроя" активно наращивают вылов этой рыбы. Основное внимание уделено производству филе сельди, что пользуется спросом как у российских, так и у зарубежных потребителей. Также будет производиться икра.
Предприятие будет также обрабатывать белорыбицу (минтай, треску) и в лососевую путину — горбушу и кету.
Новое производство обеспечит 250 рабочих мест, а ожидаемые поступления в бюджеты всех уровней составят более 1,5 млрд рублей в год
