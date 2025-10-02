Как заставить деньги работать на вас: секреты долгосрочного накопления капитала

Экономика

Инвесторам, желающим сохранить и приумножить капитал в долгосрочной перспективе, важно выбирать надёжные инструменты и диверсифицировать портфель. Об этом Pravda.Ru рассказал финансист, инвестбанкир, основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Вклад денег

По его словам, одним из наиболее надежных и доходных вариантов являются государственные облигации с длительным сроком погашения.

"Например, государственные облигации с сроком погашения через 10 лет сегодня приносят порядка 15% годовых, что значительно превышает прогнозируемую инфляцию в 6–8%. Это делает их привлекательным инструментом для сохранения и приумножения капитала", — пояснил эксперт.

Коган добавил, что инвестору стоит диверсифицировать портфель.

"Помимо долгосрочных государственных облигаций, можно рассмотреть корпоративные облигации со сроком 3–5–10 лет. Сейчас, когда рынки упали, акции также выглядят недооцененными — если рассматривать инвестицию на 10 лет вперед, многие из них представляют интерес", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что главное — формировать стратегию исходя из целей инвестирования и готовности ждать.

"Инвестиции в долгосрочной перспективе требуют терпения. Важно оценивать не только доходность, но и риски, а также понимать, что ключ к успеху — диверсификация и грамотный выбор инструментов", — заключил Коган.