Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оказалась в очень неловкой ситуации: Настасья Самбурская предупредила коллег о передаче Малахова
Сдаете квартиру — ждите письмо счастья: за что владельцы жилья получают штрафы до 7000 рублей
Кофейная комбуча шокирует гурманов — бодрость и пробиотики в одном бокале, но есть подвох
Миллионы людей уже носят в себе вирус, скрытый в ДНК, как бомба замедленного действия
Собака молчит до последнего: эти болезни бессимптомно убивают питомца за несколько дней
Жирные волосы больше не проблема: 12 хитрых причёсок, которые маскируют немытые корни
Восточный фланг трещит по швам: Европа тратит миллиарды, но не может закрыть небо
Сахарный капкан: 5 признаков, что вы едите его слишком много — узнайте, как выбраться
Новые знаки и ужесточение правил: с 2026 года водители увидят незнакомую разметку

Как заставить деньги работать на вас: секреты долгосрочного накопления капитала

1:31
Экономика

Инвесторам, желающим сохранить и приумножить капитал в долгосрочной перспективе, важно выбирать надёжные инструменты и диверсифицировать портфель. Об этом Pravda.Ru рассказал финансист, инвестбанкир, основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

Вклад денег
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Вклад денег

По его словам, одним из наиболее надежных и доходных вариантов являются государственные облигации с длительным сроком погашения.

"Например, государственные облигации с сроком погашения через 10 лет сегодня приносят порядка 15% годовых, что значительно превышает прогнозируемую инфляцию в 6–8%. Это делает их привлекательным инструментом для сохранения и приумножения капитала", — пояснил эксперт.

Коган добавил, что инвестору стоит диверсифицировать портфель.

"Помимо долгосрочных государственных облигаций, можно рассмотреть корпоративные облигации со сроком 3–5–10 лет. Сейчас, когда рынки упали, акции также выглядят недооцененными — если рассматривать инвестицию на 10 лет вперед, многие из них представляют интерес", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что главное — формировать стратегию исходя из целей инвестирования и готовности ждать.

"Инвестиции в долгосрочной перспективе требуют терпения. Важно оценивать не только доходность, но и риски, а также понимать, что ключ к успеху — диверсификация и грамотный выбор инструментов", — заключил Коган.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Финансы
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Последние материалы
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Новые барьеры для туристов: сколько нужно иметь на счете, чтобы получить шенген
Виски редеют первыми: простые шаги, которые закрывают залысины и останавливают выпадение
Морковь и перец сговорились: лечо выходит на арену против скучных закусок
Разрешённый манёвр ведёт в западню: вот когда законный обгон становится нарушением
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Театр на Трубной вскоре удивит: комедия о любви и недоразумениях Тётка Чарлея
Прорыв против бесплодия: кожа превращается в шанс на ребёнка и переворачивает законы природы
Ад на границе океанов: почему пролив Дрейка считают самым штормовым местом Земли
Свинья в апельсинах: поклонники Шамана объяснили, почему именно он должен быть в политике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.