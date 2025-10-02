Миллионы из прошлого: как получить компенсации по вкладам СССР

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:42
Экономика

В течение ближайших трех лет из федерального бюджета планируется выделить около 5 миллиардов рублей на компенсационные выплаты гражданам России, имевшим вклады в Сбербанке СССР.

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Согласно недавно опубликованным бюджетным документам, финансирование распределится следующим образом: 1,662 миллиарда рублей в 2026 году, приблизительно 1,6 миллиарда рублей в 2027 году и 1,555 миллиарда рублей в 2028 году.

Кто имеет право на компенсацию

Претендовать на компенсацию могут лица, у которых были средства на счетах в Сбербанке СССР по состоянию на 20 июня 1991 года — дату фактической заморозки вкладов.

История вопроса и текущая ситуация

Первоначально предполагалось конвертировать долги по этим вкладам в целевые долговые обязательства, индексируемые с учетом минимальной потребительской корзины. Соответствующий закон был принят еще в 1996 году, однако его действие неоднократно приостанавливалось Государственной Думой из-за нехватки средств, начиная с 2003 года.

Компенсационные выплаты начались в 1996 году, в первую очередь для пенсионеров, родившихся до 1916 года. Позже список получателей был расширен и включил инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, родителей детей-инвалидов и родственников погибших военнослужащих.

В разные годы размер компенсации варьировался от 3,4% до 40% от суммы вклада. С 2025 года выплаты положены всем вкладчикам и наследникам, родившимся по 1991 год включительно, а также тем, кто оплатил ритуальные услуги после смерти владельца вклада в период с 2001 по 2025 год, пишет "Царьград".

Как получить информацию о вкладе при утере сберкнижки

В случае утери сберегательной книжки советского образца, для получения информации о вкладе необходимо обратиться в отделение банка и подать заявление на его розыск. После оформления процедуры заявителю выдадут справку, подтверждающую наличие вклада, которая понадобится для оформления компенсации.

Необходимые документы для наследников

Наследникам вкладчиков для получения компенсации потребуется паспорт гражданина РФ, свидетельство о смерти вкладчика и документы, подтверждающие право на наследство. Собрав полный пакет документов, наследник обращается в банк для подачи заявления на выплаты.

Условия и коэффициенты расчёта компенсации

Размер компенсации в 2025 году определяется постановлением правительства. Сумма выплаты зависит от возраста вкладчика: родившимся до 1945 года положена компенсация с коэффициентом 3, родившимся в период с 1945 по 1991 год — с коэффициентом 2. Коэффициенты также зависят от даты закрытия вклада: чем раньше был закрыт счет, тем меньше коэффициент. При этом размер компенсации уменьшается на сумму ранее произведенных выплат. Двойная или тройная компенсация не предусмотрена для вкладов, закрытых в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
