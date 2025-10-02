Миллионы из прошлого: как получить компенсации по вкладам СССР

В течение ближайших трех лет из федерального бюджета планируется выделить около 5 миллиардов рублей на компенсационные выплаты гражданам России, имевшим вклады в Сбербанке СССР.
Согласно недавно опубликованным бюджетным документам, финансирование распределится следующим образом: 1,662 миллиарда рублей в 2026 году, приблизительно 1,6 миллиарда рублей в 2027 году и 1,555 миллиарда рублей в 2028 году.
Претендовать на компенсацию могут лица, у которых были средства на счетах в Сбербанке СССР по состоянию на 20 июня 1991 года — дату фактической заморозки вкладов.
Первоначально предполагалось конвертировать долги по этим вкладам в целевые долговые обязательства, индексируемые с учетом минимальной потребительской корзины. Соответствующий закон был принят еще в 1996 году, однако его действие неоднократно приостанавливалось Государственной Думой из-за нехватки средств, начиная с 2003 года.
Компенсационные выплаты начались в 1996 году, в первую очередь для пенсионеров, родившихся до 1916 года. Позже список получателей был расширен и включил инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны, родителей детей-инвалидов и родственников погибших военнослужащих.
В разные годы размер компенсации варьировался от 3,4% до 40% от суммы вклада. С 2025 года выплаты положены всем вкладчикам и наследникам, родившимся по 1991 год включительно, а также тем, кто оплатил ритуальные услуги после смерти владельца вклада в период с 2001 по 2025 год, пишет "Царьград".
В случае утери сберегательной книжки советского образца, для получения информации о вкладе необходимо обратиться в отделение банка и подать заявление на его розыск. После оформления процедуры заявителю выдадут справку, подтверждающую наличие вклада, которая понадобится для оформления компенсации.
Наследникам вкладчиков для получения компенсации потребуется паспорт гражданина РФ, свидетельство о смерти вкладчика и документы, подтверждающие право на наследство. Собрав полный пакет документов, наследник обращается в банк для подачи заявления на выплаты.
Размер компенсации в 2025 году определяется постановлением правительства. Сумма выплаты зависит от возраста вкладчика: родившимся до 1945 года положена компенсация с коэффициентом 3, родившимся в период с 1945 по 1991 год — с коэффициентом 2. Коэффициенты также зависят от даты закрытия вклада: чем раньше был закрыт счет, тем меньше коэффициент. При этом размер компенсации уменьшается на сумму ранее произведенных выплат. Двойная или тройная компенсация не предусмотрена для вкладов, закрытых в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года.
