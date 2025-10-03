Обещали золотые горы, а оставили пустые кошельки: криптоловушка обобрала семью до нитки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:25
Экономика

В Чехии супружеская пара из города Шумперка стала жертвой одного из самых популярных финансовых мошенничеств нашего времени. Они поверили в рекламу сверхприбыльных инвестиций в криптовалюту, вложили сначала небольшую сумму, а затем продолжили переводить всё больше. Итог оказался катастрофическим: семья лишилась почти 2 миллионов чешских крон (около 8 миллионов рублей).

Криптовалютный обман
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Криптовалютный обман

Полиция расследует дело, но вернуть деньги практически невозможно: злоумышленники действовали через подставные аккаунты, а переводы быстро уходили в анонимные криптокошельки.

Как всё началось

По данным полиции, схема выглядела стандартно. Сначала супруги вложили 6 тысяч крон — около 24 тысяч рублей. Когда они увидели "рост" на экране личного кабинета, мошенники начали убеждать их увеличить вложения.

Так шаг за шагом пара переводила всё больше, в итоге набежала сумма в два миллиона крон. Когда они попытались вывести деньги, доступ оказался заблокирован, а "куратор инвестиций" перестал выходить на связь.

Почему люди верят в такие схемы

Психологи и специалисты по кибербезопасности объясняют: подобные аферы работают на человеческой жадности и доверии к "авторитетным" источникам.

  • Жертв часто убеждают, показывая поддельные графики роста инвестиций.
  • Используются известные логотипы и имена, якобы подтверждающие легальность проекта.
  • Мошенники обещают быстрый и гарантированный доход, что в реальности невозможно.

Реальные и мошеннические инвестиции

Параметр Реальные инвестиции Мошеннические "криптоплатформы"
Доходность Умеренная, зависит от рынка "Гарантированная", нереально высокая
Риски Присутствуют, прозрачны Скрыты, часто подделываются
Регулирование Под контролем регуляторов Нет, офшоры, анонимность
Доступ к деньгам Всегда возможен Блокировка при попытке вывода

Советы шаг за шагом: как не попасться

  • Проверяйте компанию: ищите лицензию и регистрацию.
  • Никогда не переводите деньги незнакомым людям, даже если они "менеджеры".
  • Скептически относитесь к обещаниям гарантированной прибыли.
  • Сохраняйте всю переписку и документы — это поможет при обращении в полицию.
  • Используйте только крупные и известные криптобиржи с реальными отзывами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поверить обещанию гарантированного дохода.
    Последствие: потеря накоплений.
    Альтернатива: диверсификация через регулируемые инструменты — банковские вклады, биржевые фонды.
  • Ошибка: переводить деньги через анонимные кошельки.
    Последствие: невозможность вернуть средства.
    Альтернатива: работа только с лицензированными платформами.
  • Ошибка: игнорировать советы экспертов.
    Последствие: вовлечение в пирамидальную схему.
    Альтернатива: изучать базовые принципы финансовой грамотности.

А что если…

А что если полиция не сможет выйти на мошенников? Увы, это наиболее вероятный исход. В таких случаях вернуть деньги почти невозможно. А что если государство усилит регулирование криптовалют? Тогда такие истории могут происходить реже, но полностью исчезнуть риск не сможет — технологии анонимных переводов остаются.

Плюсы и минусы криптовалютных инвестиций

Плюсы Минусы
Высокий потенциал роста при правильных вложениях Отсутствие гарантий и страховки
Возможность диверсифицировать портфель Множество мошеннических схем
Доступность онлайн Высокая волатильность курса

FAQ

Можно ли вернуть деньги после перевода мошенникам

Практически нет. Криптовалютные транзакции анонимны и необратимы.

Как отличить мошенническую платформу

Обещания гарантированной прибыли, отсутствие лицензий, агрессивная реклама.

Есть ли безопасные варианты инвестиций в криптовалюту

Да, но только через крупные биржи и с пониманием всех рисков.

Мифы и правда

  • Миф: криптовалюта — это быстрый путь к богатству.
    Правда: чаще это высокие риски и потери.
  • Миф: мошенники действуют только за границей.
    Правда: жертвы есть и в Европе, и в России.
  • Миф: вернуть деньги помогут юристы.
    Правда: в большинстве случаев деньги исчезают без следа.

Интересные факты

  • В Чехии в 2025 году зарегистрировано более 200 случаев мошенничества с криптовалютой.
  • Средний ущерб от таких схем составляет сотни тысяч крон.

Исторический контекст

  • 2017: биткоин впервые превысил отметку в 20 тысяч долларов, породив волну хайпа и мошеннических схем.
  • 2020-2021: рост интереса к криптовалютам во время пандемии вызвал лавину новых афер.
  • 2025: чешская полиция фиксирует крупнейшие убытки от криптовалютных мошенников — миллионы крон.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
