Поколение Z переписывает правила труда: работа остаётся ценностью, но на их условиях

В последние годы о молодых сотрудниках до 30 лет говорят много и часто — но далеко не всегда справедливо. Их нередко представляют ленивыми и эгоистичными, людьми, которые не хотят подчиняться правилам и с трудом выполняют поручения. Однако свежие исследования показывают обратное: поколение Z вовсе не отвергает труд, а лишь выдвигает новые требования к его организации.
Опрос OpinionWay по заказу ANDRH (Национальной ассоциации HR-директоров Франции) показал: работа для молодых специалистов остаётся важнейшей частью жизни. Более 80% респондентов уверены, что именно профессиональная деятельность улучшает их баланс и общее благополучие. Но их приверженность сопровождается условиями: гибкость, доверие, уважение, свобода и смысл.
"Таким образом, работа кажется им источником удовлетворения, но их приверженность сопряжена с требованиями: баланс, гибкость, доверие, самостоятельность, ответственность…", — пояснил вице-президент ANDRH Матье Бакс.
Если для предыдущих поколений карьера была почти безусловным приоритетом, то для молодых сотрудников работа — лишь часть жизни. Они больше ценят здоровье, личное время и корпоративную культуру.
По словам директора ISG RH Софи Сюро, сама работа не ставится ими под сомнение, но они ждут, что компании научатся учитывать их стремления. И если организация не соответствует их ожиданиям, поколение Z легко меняет место.
"Для них это не "работа любой ценой", а работа на их условиях", — отметила Софи Сюро.
Карьерные траектории молодых специалистов заметно отличаются от старших коллег. Треть опрошенных предполагают, что за жизнь сменят более пяти работодателей, тогда как пятая часть готовы ограничиться максимум двумя компаниями. Всё решает атмосфера: если условия комфортные — они остаются, если нет — уходят, даже рискуя столкнуться с трудностями.
При этом 76% поколения Z видят себя в будущем на руководящих позициях, но хотят особого подхода: поддержки на старте, признания, разумной нагрузки и сохранения личного времени.
|Подход к карьере
|Старшие поколения
|Поколение Z
|Верность компании
|Десятилетия в одной организации
|Смена места каждые 4-5 лет
|Управление
|Постепенный вертикальный рост
|Чередование управленческих и исполнит. ролей
|Отношение к балансу
|Работа выше личных интересов
|Баланс "жизнь-работа" на первом месте
|Риски
|Боязнь уволиться даже при недовольстве
|Готовность уйти без страха
Что будет, если компании продолжат придерживаться старых подходов? Молодые специалисты будут массово уходить, даже несмотря на нестабильный рынок труда. Но если организации сумеют адаптироваться, они получат вовлечённых сотрудников, готовых развиваться и брать на себя новые роли.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая осознанность и ориентация на баланс
|Частая смена работы снижает стабильность
|Готовность учиться и осваивать новые навыки
|Менее предсказуемые карьерные траектории
|Гибкость и открытость к новым форматам
|Возможные конфликты с иерархичной культурой
Нет, исследования показывают: они ценят работу, но не готовы жертвовать личной жизнью ради неё.
Чаще всего 4-5 лет, если условия соответствуют их ожиданиям.
Да, более 70% заинтересованы в управленческих должностях, но рассматривают их как временные миссии, а не как пожизненную карьеру.
• Миф: поколение Z не хочет работать.
Правда: 86% считают, что работа улучшает их жизнь и баланс.
• Миф: они избегают руководства.
Правда: 76% хотят управленческих позиций, но с поддержкой и гибкими условиями.
• Миф: они уходят с работы по любой причине.
Правда: они меняют место только тогда, когда ценности компании не совпадают с их ожиданиями.
Поколение Z уже сегодня показывает, что будущее работы будет не про подчинение и рутину, а про гибкость, смысл и постоянное обновление правил игры.
