Поколение Z переписывает правила труда: работа остаётся ценностью, но на их условиях

Экономика

В последние годы о молодых сотрудниках до 30 лет говорят много и часто — но далеко не всегда справедливо. Их нередко представляют ленивыми и эгоистичными, людьми, которые не хотят подчиняться правилам и с трудом выполняют поручения. Однако свежие исследования показывают обратное: поколение Z вовсе не отвергает труд, а лишь выдвигает новые требования к его организации.

Работа за ноутбуком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Работа за ноутбуком

Опрос OpinionWay по заказу ANDRH (Национальной ассоциации HR-директоров Франции) показал: работа для молодых специалистов остаётся важнейшей частью жизни. Более 80% респондентов уверены, что именно профессиональная деятельность улучшает их баланс и общее благополучие. Но их приверженность сопровождается условиями: гибкость, доверие, уважение, свобода и смысл.

"Таким образом, работа кажется им источником удовлетворения, но их приверженность сопряжена с требованиями: баланс, гибкость, доверие, самостоятельность, ответственность…", — пояснил вице-президент ANDRH Матье Бакс.

Баланс вместо жертвенности

Если для предыдущих поколений карьера была почти безусловным приоритетом, то для молодых сотрудников работа — лишь часть жизни. Они больше ценят здоровье, личное время и корпоративную культуру.

По словам директора ISG RH Софи Сюро, сама работа не ставится ими под сомнение, но они ждут, что компании научатся учитывать их стремления. И если организация не соответствует их ожиданиям, поколение Z легко меняет место.

"Для них это не "работа любой ценой", а работа на их условиях", — отметила Софи Сюро.

Линейная карьера устарела

Карьерные траектории молодых специалистов заметно отличаются от старших коллег. Треть опрошенных предполагают, что за жизнь сменят более пяти работодателей, тогда как пятая часть готовы ограничиться максимум двумя компаниями. Всё решает атмосфера: если условия комфортные — они остаются, если нет — уходят, даже рискуя столкнуться с трудностями.

При этом 76% поколения Z видят себя в будущем на руководящих позициях, но хотят особого подхода: поддержки на старте, признания, разумной нагрузки и сохранения личного времени.

Сравнение карьерных моделей

Подход к карьере Старшие поколения Поколение Z
Верность компании Десятилетия в одной организации Смена места каждые 4-5 лет
Управление Постепенный вертикальный рост Чередование управленческих и исполнит. ролей
Отношение к балансу Работа выше личных интересов Баланс "жизнь-работа" на первом месте
Риски Боязнь уволиться даже при недовольстве Готовность уйти без страха

Что ждёт поколение Z от работодателей

  • Поддержка карьерных переходов: помощь при вступлении в руководящие должности.
  • Гибкий график и доверие: возможность управлять временем.
  • Корпоративная культура: ценности должны подтверждаться практикой.
  • Здоровье и благополучие: комфортная нагрузка и забота о психике.
  • Возможность горизонтальной карьеры: развитие навыков без обязательного роста "вверх".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что молодые сотрудники ленивы.
  • Последствие: недооценка их мотивации и потеря кадров.
  • Альтернатива: выстраивать культуру доверия и гибкости.
  • Ошибка: предлагать карьеру только по вертикали.
  • Последствие: рост текучки.
  • Альтернатива: давать проекты и возможность временного управления.
  • Ошибка: игнорировать ценность баланса.
  • Последствие: профессиональное выгорание молодых специалистов.
  • Альтернатива: внедрять гибкий график и программы well-being.

А что если…

Что будет, если компании продолжат придерживаться старых подходов? Молодые специалисты будут массово уходить, даже несмотря на нестабильный рынок труда. Но если организации сумеют адаптироваться, они получат вовлечённых сотрудников, готовых развиваться и брать на себя новые роли.

Плюсы и минусы подхода поколения Z

Плюсы Минусы
Высокая осознанность и ориентация на баланс Частая смена работы снижает стабильность
Готовность учиться и осваивать новые навыки Менее предсказуемые карьерные траектории
Гибкость и открытость к новым форматам Возможные конфликты с иерархичной культурой

FAQ

Правда ли, что поколение Z ленивое

Нет, исследования показывают: они ценят работу, но не готовы жертвовать личной жизнью ради неё.

Сколько времени они остаются в компании

Чаще всего 4-5 лет, если условия соответствуют их ожиданиям.

Хотят ли они руководить

Да, более 70% заинтересованы в управленческих должностях, но рассматривают их как временные миссии, а не как пожизненную карьеру.

Мифы и правда

Миф: поколение Z не хочет работать.
Правда: 86% считают, что работа улучшает их жизнь и баланс.

Миф: они избегают руководства.
Правда: 76% хотят управленческих позиций, но с поддержкой и гибкими условиями.

Миф: они уходят с работы по любой причине.
Правда: они меняют место только тогда, когда ценности компании не совпадают с их ожиданиями.

Три интересных факта

  • • 83% молодых работников хотят возможность чередовать управленческие и исполнительные роли.
  • • Для поколения Z горизонтальная карьера важнее вертикальной: им нужны разные проекты, а не только продвижение вверх.
  • • Многие представители поколения Z видят смену работы каждые 4-5 лет не как риск, а как способ развития.

Исторический контекст

  • 2010-е: началось массовое обсуждение миллениалов как "поколения перемен".
  • 2020-е: на рынке труда закрепилось поколение Z — люди, родившиеся после 1995 года.
  • 2025: исследование OpinionWay и ANDRH разрушило миф о "лени" поколения Z.

Поколение Z уже сегодня показывает, что будущее работы будет не про подчинение и рутину, а про гибкость, смысл и постоянное обновление правил игры.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
