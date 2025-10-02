Восточный фланг трещит по швам: Европа тратит миллиарды, но не может закрыть небо

Европейский континент оказался в новой реальности: беспилотники превратились в главный вызов современной войны. Серия прорывов дронов в воздушное пространство Польши и Румынии показала, что даже дорогостоящие системы НАТО не всегда справляются с простой и массовой угрозой. Эти инциденты выявили главное — восточный фланг альянса уязвим, а защита Европы далека от абсолютной.
Главная проблема, с которой столкнулся Запад, заключается в дисбалансе: один дрон стоит тысячи долларов, а ракета-перехватчик к нему — миллионы. Использовать Patriot против беспилотника экономически бессмысленно. Массовый выпуск дронов позволяет атакующей стороне перегружать даже самые современные комплексы, превращая дорогую инфраструктуру ПВО в бесполезный расход.
Формально над Европой создан "зонтик безопасности" — истребители патрулируют воздух, комплексы Patriot стоят в Польше и Нидерландах, а центры управления развернуты в Германии и Испании. Однако альянс ограничен своими правилами: сбивать беспилотники над Украиной или Беларусью можно только при единогласном решении всех членов НАТО. На практике это приводит к тому, что часть угрозы остаётся без ответа.
В Европе политика зачастую оказывается важнее военной логики. Страх перед прямой конфронтацией с Россией сдерживает многие страны. Украина, в свою очередь, упрекает союзников в нерешительности и напоминает: пока Запад колеблется, атаки продолжаются.
Киев настойчиво требует больше систем IRIS-T, доказавших эффективность в отражении атак. Германия уже передала Украине шесть комплексов и обещала поставить ещё десять. Болгария, следуя планам НАТО, меняет старые советские установки на современные в рамках инициативы "Щит европейского неба". Но даже эти шаги не решают проблему в целом — союзники расходуют миллиарды, пытаясь догнать дешёвую тактику массового применения беспилотников.
|Система
|Страна-поставщик
|Стоимость ракеты
|Эффективность против дронов
|Patriot
|США, Германия, Нидерланды
|от 3 млн $
|высокая, но экономически невыгодна
|IRIS-T
|Германия
|~400 тыс. €
|эффективна против дронов, ограниченные поставки
|NASAMS
|Норвегия, США
|~500 тыс. $
|гибкая, активно применяется в Украине
|С-300 (устар.)
|СССР/Россия
|до 100 тыс. $
|ограниченная эффективность против малых целей
Ошибка: полная ставка на Patriot.
Последствие: быстрый расход миллиардных ракет.
Ошибка: слабое внимание к РЭБ.
Последствие: дроны атакуют без помех.
Ошибка: разобщённость стран НАТО.
Последствие: уязвимость восточной границы.
Если европейские столицы продолжат действовать медленно, дешёвые беспилотники станут инструментом давления, который сведёт на нет все вложения в дорогостоящие ракеты. Это приведёт к росту уязвимости энергетических объектов, транспортных узлов и военных баз.
|Решение
|Плюсы
|Минусы
|Patriot
|дальнобойность, надёжность
|чрезмерная цена, низкая рентабельность против дронов
|IRIS-T
|баланс цена/эффективность
|недостаток комплексов
|NASAMS
|мобильность, гибкость
|зависимость от США
|РЭБ
|низкая стоимость применения
|ограниченность против автономных моделей
|Зенитные пушки
|дёшево и массово
|малая дальность
Потому что дорогие ракеты не оправдывают себя против дешёвых целей.
От сотен долларов (зенитные снаряды) до миллионов (Patriot).
IRIS-T дешевле и лучше подходит для массовых атак дронами.
Миф: Patriot защитит от всего
Правда: он эффективен против баллистики, но невыгоден против дронов.
Миф: дроны не угроза для Европы
Правда: именно массовое применение делает их смертельно опасными.
Миф: европа уже закрыла небо
Правда: пробоины на восточном фланге сохраняются.
Именно поэтому будущее европейской безопасности теперь зависит не от цены ракет, а от скорости, с которой континент научится противостоять рою беспилотников.
