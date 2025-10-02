Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахарный капкан: 5 признаков, что вы едите его слишком много — узнайте, как выбраться
Новые знаки и ужесточение правил: с 2026 года водители увидят незнакомую разметку
Животные как часть семьи: от борьбы с жестокостью до глобальных изменений в отношениях
Филипп Киркоров нашёл прах дедушки: секреты создания родовой могилы раскрылся
Что на самом деле происходит с телом, когда вы тренируетесь с музыкой
Мульча обещает урожай, но приносит беду: три опасности, которые прячутся под слоем травы
Путешествие под вопросом: как дефицит топлива в Крыму ударил по туристам и изменил их планы на отдых
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Новые барьеры для туристов: сколько нужно иметь на счете, чтобы получить шенген

Восточный фланг трещит по швам: Европа тратит миллиарды, но не может закрыть небо

5:35
Экономика

Европейский континент оказался в новой реальности: беспилотники превратились в главный вызов современной войны. Серия прорывов дронов в воздушное пространство Польши и Румынии показала, что даже дорогостоящие системы НАТО не всегда справляются с простой и массовой угрозой. Эти инциденты выявили главное — восточный фланг альянса уязвим, а защита Европы далека от абсолютной.

дрон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дрон

Дешёвый рой против золотых ракет

Главная проблема, с которой столкнулся Запад, заключается в дисбалансе: один дрон стоит тысячи долларов, а ракета-перехватчик к нему — миллионы. Использовать Patriot против беспилотника экономически бессмысленно. Массовый выпуск дронов позволяет атакующей стороне перегружать даже самые современные комплексы, превращая дорогую инфраструктуру ПВО в бесполезный расход.

НАТО держит оборону, но с ограничениями

Формально над Европой создан "зонтик безопасности" — истребители патрулируют воздух, комплексы Patriot стоят в Польше и Нидерландах, а центры управления развернуты в Германии и Испании. Однако альянс ограничен своими правилами: сбивать беспилотники над Украиной или Беларусью можно только при единогласном решении всех членов НАТО. На практике это приводит к тому, что часть угрозы остаётся без ответа.

Политика вместо безопасности

В Европе политика зачастую оказывается важнее военной логики. Страх перед прямой конфронтацией с Россией сдерживает многие страны. Украина, в свою очередь, упрекает союзников в нерешительности и напоминает: пока Запад колеблется, атаки продолжаются.

Запросы Киева и поставки оружия

Киев настойчиво требует больше систем IRIS-T, доказавших эффективность в отражении атак. Германия уже передала Украине шесть комплексов и обещала поставить ещё десять. Болгария, следуя планам НАТО, меняет старые советские установки на современные в рамках инициативы "Щит европейского неба". Но даже эти шаги не решают проблему в целом — союзники расходуют миллиарды, пытаясь догнать дешёвую тактику массового применения беспилотников.

Сравнение систем ПВО

Система Страна-поставщик Стоимость ракеты Эффективность против дронов
Patriot США, Германия, Нидерланды от 3 млн $ высокая, но экономически невыгодна
IRIS-T Германия ~400 тыс. € эффективна против дронов, ограниченные поставки
NASAMS Норвегия, США ~500 тыс. $ гибкая, активно применяется в Украине
С-300 (устар.) СССР/Россия до 100 тыс. $ ограниченная эффективность против малых целей

Ошибка → Последствие

  • Ошибка: полная ставка на Patriot.

  • Последствие: быстрый расход миллиардных ракет.

  • Ошибка: слабое внимание к РЭБ.

  • Последствие: дроны атакуют без помех.

  • Ошибка: разобщённость стран НАТО.

  • Последствие: уязвимость восточной границы.

А что если…

Если европейские столицы продолжат действовать медленно, дешёвые беспилотники станут инструментом давления, который сведёт на нет все вложения в дорогостоящие ракеты. Это приведёт к росту уязвимости энергетических объектов, транспортных узлов и военных баз.

Плюсы и минусы решений НАТО

Решение Плюсы Минусы
Patriot дальнобойность, надёжность чрезмерная цена, низкая рентабельность против дронов
IRIS-T баланс цена/эффективность недостаток комплексов
NASAMS мобильность, гибкость зависимость от США
РЭБ низкая стоимость применения ограниченность против автономных моделей
Зенитные пушки дёшево и массово малая дальность

FAQ

Почему НАТО трудно сбивать дроны

Потому что дорогие ракеты не оправдывают себя против дешёвых целей.

Сколько стоит уничтожить дрон

От сотен долларов (зенитные снаряды) до миллионов (Patriot).

Почему Украина требует IRIS-T, а не Patriot

IRIS-T дешевле и лучше подходит для массовых атак дронами.

Мифы и правда

  • Миф: Patriot защитит от всего
    Правда: он эффективен против баллистики, но невыгоден против дронов.

  • Миф: дроны не угроза для Европы
    Правда: именно массовое применение делает их смертельно опасными.

  • Миф: европа уже закрыла небо
    Правда: пробоины на восточном фланге сохраняются.

3 интересных факта

  • Первые дроны-камикадзе активно использовались ещё в 1980-х.
  • Китай и Иран уже наладили массовое производство десятков тысяч беспилотников.

Исторический контекст

  • 1991 год: во время войны в Персидском заливе Patriot впервые массово использовался против ракет.
  • 2008 год: Израиль развернул "Железный купол" для защиты от дешёвых снарядов.
  • 2022-2023 годы: специальная операция в Украине сделала дроны главным оружием на фронте.

Именно поэтому будущее европейской безопасности теперь зависит не от цены ракет, а от скорости, с которой континент научится противостоять рою беспилотников.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Последние материалы
Окна скинули одежду: интерьер оживает, когда вместо занавесок выбирают стильные экорешения
Новые барьеры для туристов: сколько нужно иметь на счете, чтобы получить шенген
Виски редеют первыми: простые шаги, которые закрывают залысины и останавливают выпадение
Морковь и перец сговорились: лечо выходит на арену против скучных закусок
Разрешённый манёвр ведёт в западню: вот когда законный обгон становится нарушением
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Театр на Трубной вскоре удивит: комедия о любви и недоразумениях Тётка Чарлея
Прорыв против бесплодия: кожа превращается в шанс на ребёнка и переворачивает законы природы
Ад на границе океанов: почему пролив Дрейка считают самым штормовым местом Земли
Свинья в апельсинах: поклонники Шамана объяснили, почему именно он должен быть в политике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.