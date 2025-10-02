Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свет гаснет в самый пикантный момент: Егор Крид кардинально изменил свой скандальный номер
Как конкуренция в Тольятти превращает покупку машины в выгодную сделку: секрет, который работает и сегодня
Мясо, которое тает во рту: один секретный приём превращает любую свинину в гастрономический восторг
Кошачий бархат под рукой: эти породы славятся самой мягкой и шелковистой шерстью
Машины поднимают бунт: угроза войны человека и ИИ оказалась ближе, чем представляли учёные
Осень будит мышцы по ночам: почему появляются судороги во сне
Самое популярное упражнение в зале превращается в источник травм — вот как спасти суставы
Сцена ревности на Бали: жена Прохора Шаляпина не сдержала эмоций из-за Карины Нигай
Охота станет роскошью: ставки на добычу дичи взлетят в 5 раз

Отмена льготы по НДС для банков: что это значит для россиян

1:30
Экономика

Отмена льготы по НДС на банковские операции необходима для роста бюджетных поступлений и поддержки экономики в нынешних условиях. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Олата по карте
Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олата по карте

Ранее правительство России предложило отменить действующее с 2006 года освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг).

Комментируя инициативу, эксперт подчеркнула, что это решение является вынужденным и продуманным.

"Это шаг, просчитанный экономистами и необходимый в нынешних условиях. Бюджету нужны дополнительные поступления, чтобы поддерживать экономику в период снижения предпринимательской активности. Других вариантов здесь фактически нет", — отметила Дехтярь.

По ее словам, для граждан последствия будут умеренными.

"Повышение НДС на 2% скажется на стоимости работ и услуг. Но если посчитать, то при расходах в 100 тысяч рублей прибавка составит около двух тысяч. Для большинства людей это не станет критичным ударом по бюджету", — подчеркнула профессор.

Эксперт добавила, что такие меры позволяют сохранить стабильность бюджетной системы.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Последние материалы
Мясо, которое тает во рту: один секретный приём превращает любую свинину в гастрономический восторг
Кошачий бархат под рукой: эти породы славятся самой мягкой и шелковистой шерстью
Машины поднимают бунт: угроза войны человека и ИИ оказалась ближе, чем представляли учёные
Осень будит мышцы по ночам: почему появляются судороги во сне
Самое популярное упражнение в зале превращается в источник травм — вот как спасти суставы
Сцена ревности на Бали: жена Прохора Шаляпина не сдержала эмоций из-за Карины Нигай
Охота станет роскошью: ставки на добычу дичи взлетят в 5 раз
Гости будут сворачивать шеи: это решение для стен превратит квартиру в арт-галерею
Отмена льготы по НДС для банков: что это значит для россиян
Коммунальный долг: невинная просрочка или путь к потере собственности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.