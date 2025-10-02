Отмена льготы по НДС для банков: что это значит для россиян

Отмена льготы по НДС на банковские операции необходима для роста бюджетных поступлений и поддержки экономики в нынешних условиях. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олата по карте

Ранее правительство России предложило отменить действующее с 2006 года освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг).

Комментируя инициативу, эксперт подчеркнула, что это решение является вынужденным и продуманным.

"Это шаг, просчитанный экономистами и необходимый в нынешних условиях. Бюджету нужны дополнительные поступления, чтобы поддерживать экономику в период снижения предпринимательской активности. Других вариантов здесь фактически нет", — отметила Дехтярь.

По ее словам, для граждан последствия будут умеренными.

"Повышение НДС на 2% скажется на стоимости работ и услуг. Но если посчитать, то при расходах в 100 тысяч рублей прибавка составит около двух тысяч. Для большинства людей это не станет критичным ударом по бюджету", — подчеркнула профессор.

Эксперт добавила, что такие меры позволяют сохранить стабильность бюджетной системы.