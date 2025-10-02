Охота станет роскошью: ставки на добычу дичи взлетят в 5 раз

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительственная комиссия, занимающаяся законопроектной деятельностью, дала зелёный свет поправкам к российскому Налоговому кодексу, которые существенно повышают ставки сборов за добычу охотничьих ресурсов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Олени

Тарифы вырастут более чем в пять раз.

Новые тарифы

Добыча благородного оленя или лося обойдётся в 7 800 рублей (ранее — 1 500 рублей).

Сбор за добычу сайгака увеличится до 1 500 рублей (ранее — 300 рублей).

Овцебык — 78 000 рублей (ранее — 15 000 рублей).

За косулю, кабана или рысь придётся заплатить 2 340 рублей (ранее — 450 рублей).

Добыча соболя или выдры — 624 рубля (ранее — 120 рублей).

Кроме того, Министерство природных ресурсов планирует удвоить государственную пошлину за разрешение на добычу охотничьих ресурсов, увеличив её с 650 до 1 300 рублей.

Кто будет платить

Важным аспектом является то, что новые сборы будут распространяться только на физических лиц. Организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты, поскольку уже несут другие финансовые обязательства, такие как аренда угодий, уплата госпошлин и получение специальных разрешений. По мнению юристов, взимание дополнительного сбора с них привело бы к двойному налогообложению. В Минприроды подчёркивают, что цель поправок — совершенствование законодательства и приведение ставок в соответствие с текущими экономическими реалиями, включая инфляцию.

Последствия для охотников и экологии

Эксперты полагают, что повышение ставок существенно повлияет на физических лиц. С одной стороны, это может привести к сокращению добычи редких видов животных и способствовать восстановлению их популяций. С другой стороны, рост цен сделает легальную охоту менее доступной для охотников с низким уровнем дохода, особенно в сельской местности, что, по мнению охотничьих сообществ, может увеличить риск браконьерства.

Поправки вступят в силу с начала 2026 года после утверждения Государственной Думой, пишут "Ведомости".