Охота станет роскошью: ставки на добычу дичи взлетят в 5 раз

Правительственная комиссия, занимающаяся законопроектной деятельностью, дала зелёный свет поправкам к российскому Налоговому кодексу, которые существенно повышают ставки сборов за добычу охотничьих ресурсов.
Тарифы вырастут более чем в пять раз.
Кроме того, Министерство природных ресурсов планирует удвоить государственную пошлину за разрешение на добычу охотничьих ресурсов, увеличив её с 650 до 1 300 рублей.
Важным аспектом является то, что новые сборы будут распространяться только на физических лиц. Организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты, поскольку уже несут другие финансовые обязательства, такие как аренда угодий, уплата госпошлин и получение специальных разрешений. По мнению юристов, взимание дополнительного сбора с них привело бы к двойному налогообложению. В Минприроды подчёркивают, что цель поправок — совершенствование законодательства и приведение ставок в соответствие с текущими экономическими реалиями, включая инфляцию.
Эксперты полагают, что повышение ставок существенно повлияет на физических лиц. С одной стороны, это может привести к сокращению добычи редких видов животных и способствовать восстановлению их популяций. С другой стороны, рост цен сделает легальную охоту менее доступной для охотников с низким уровнем дохода, особенно в сельской местности, что, по мнению охотничьих сообществ, может увеличить риск браконьерства.
Поправки вступят в силу с начала 2026 года после утверждения Государственной Думой, пишут "Ведомости".
