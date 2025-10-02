Крах сладкой империи: почему владельцы Кириешек и Яшкино лишились активов на полтриллиона рублей

Экономика

Тверской суд Москвы принял решение об изъятии государством активов, принадлежащих Николаю и Денису Штенгеловым, а также компании "Кондитерус Ком", владеющей торговыми марками "Яшкино" и "Кириешки". Судебное заседание завершилось удовлетворением исковых требований.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Ранее Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о признании Николая и Дениса Штенгеловых экстремистской организацией и о передаче в собственность Российской Федерации акций группы компаний "КДВ". По утверждению надзорного органа, фигуранты перевели за границу более 21 миллиарда рублей, полученных в качестве дохода от деятельности группы компаний "КДВ" в течение трёх лет.

По сведениям правоохранительных органов, общая стоимость активов корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, годовой доход составляет 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль достигает 139 миллиардов рублей. Головной организацией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве гарантии исполнения возможного решения прокуратура настаивала на аресте акций, движимого и недвижимого имущества группы компаний с одновременным запретом на любые регистрационные действия с данными активами, передаёт корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.