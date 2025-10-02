Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По оценкам специалистов, перебои с поставками бензина могут возникнуть в Крыму, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, а также в отдельных регионах Северного Кавказа и Поволжья.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Причины нестабильности: малый бизнес против гигантов

Главная причина потенциальных проблем кроется в доминировании на этих территориях самостоятельных автозаправочных станций, которым сложно выдерживать конкуренцию с крупными вертикально интегрированными нефтяными корпорациями в сложившихся рыночных реалиях, пишет Газета.Ru.

Логистические сложности Крыма

Для Крыма дополнительную сложность представляет логистика, в частности, транспортировка топлива морским путём по Черному морю.

Оптимизм экспертов: нормализация к концу октября

Тем не менее, эксперты предсказывают нормализацию обстановки к концу октября, после завершения периода повышенного спроса.

Советы от специалистов

Павел Баженов, возглавляющий Независимый топливный союз, отмечает активную работу регулирующих органов по стабилизации рыночной ситуации. Он настоятельно советует водителям не делать запасы топлива, так как подобные действия только ухудшат ситуацию, провоцируя искусственный дефицит на АЗС.

По мнению экспертов, нет предпосылок для перерастания локальных затруднений в масштабный кризис.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
