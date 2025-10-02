Паника на заправках: как действия водителей усугубляют ситуацию на российских АЗС

По оценкам специалистов, перебои с поставками бензина могут возникнуть в Крыму, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, а также в отдельных регионах Северного Кавказа и Поволжья.
Главная причина потенциальных проблем кроется в доминировании на этих территориях самостоятельных автозаправочных станций, которым сложно выдерживать конкуренцию с крупными вертикально интегрированными нефтяными корпорациями в сложившихся рыночных реалиях, пишет Газета.Ru.
Для Крыма дополнительную сложность представляет логистика, в частности, транспортировка топлива морским путём по Черному морю.
Тем не менее, эксперты предсказывают нормализацию обстановки к концу октября, после завершения периода повышенного спроса.
Павел Баженов, возглавляющий Независимый топливный союз, отмечает активную работу регулирующих органов по стабилизации рыночной ситуации. Он настоятельно советует водителям не делать запасы топлива, так как подобные действия только ухудшат ситуацию, провоцируя искусственный дефицит на АЗС.
По мнению экспертов, нет предпосылок для перерастания локальных затруднений в масштабный кризис.
