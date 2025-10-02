Сорвал цветок — стал банкротом: туристам в Турции выставлен огромный счёт

Турция привлекает тёплым морем, ярким солнцем и традиционным восточным гостеприимством.
Однако следует быть внимательным, поскольку некоторые, казалось бы, безобидные поступки могут привести к серьёзным финансовым последствиям. Например, сорванный цветок или взятая на память ракушка могут дорого обойтись путешественнику.
В курортном районе Газипаша (Турция) туристам грозит штраф до 11 400 евро. Причина — редкое растение, песчаная лилия, за выкапывание или даже просто срывание которого предусмотрено наказание. Это растение находится под особой защитой государства, а его сбор или извлечение из земли рассматривается как нарушение экологического законодательства. Согласно информации турецкого издания Turizm News, за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 557 212 турецких лир.
"Невнимательное отношение к природе может привести к исчезновению этого прекрасного растения", — подчеркнула Шейда Демирюрек, представитель местной спасательной организации AKUB.
