Сорвал цветок — стал банкротом: туристам в Турции выставлен огромный счёт

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турция привлекает тёплым морем, ярким солнцем и традиционным восточным гостеприимством.

Фото: ru.wikipedia.org by User:Stemonitis. is licensed under free for commercial use песчаная лилия

Однако следует быть внимательным, поскольку некоторые, казалось бы, безобидные поступки могут привести к серьёзным финансовым последствиям. Например, сорванный цветок или взятая на память ракушка могут дорого обойтись путешественнику.

В курортном районе Газипаша (Турция) туристам грозит штраф до 11 400 евро. Причина — редкое растение, песчаная лилия, за выкапывание или даже просто срывание которого предусмотрено наказание. Это растение находится под особой защитой государства, а его сбор или извлечение из земли рассматривается как нарушение экологического законодательства. Согласно информации турецкого издания Turizm News, за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 557 212 турецких лир.

"Невнимательное отношение к природе может привести к исчезновению этого прекрасного растения", — подчеркнула Шейда Демирюрек, представитель местной спасательной организации AKUB.