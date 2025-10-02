Квартиры-призраки: новый законопроект позволит забирать пустующее жильё у собственников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Экономика

Новый законопроект, предложенный депутатами Госдумы, предусматривает передачу неиспользуемых квартир в муниципальную собственность.

квартира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
квартира

Критерии для признания жилья пустующим

Александр Якубовский, один из авторов инициативы и член комитета ГД по строительству и ЖКХ, сообщил РИА Недвижимость, что основными критериями для признания жилья пустующим будут отсутствие потребления коммунальных услуг более года и наличие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

 Опасности заброшенных квартир

Группа сенаторов во главе с Якубовским внесла в Госдуму проект, предлагающий закрепить в Жилищном кодексе РФ право муниципалитетов признавать квартиры пустующими в случае, если собственник не содержит их надлежащим образом. По мнению авторов, отсутствие ухода за неиспользуемым жильем часто приводит к ухудшению состояния общих инженерных сетей дома, включая тепловой контур.

Статистика заброшенного жилья

Депутат Якубовский подчеркнул, что во многих регионах, особенно в северных и сибирских областях, наблюдается значительное количество заброшенных квартир, общая площадь которых достигает сотен тысяч квадратных метров. Законопроект устанавливает общие критерии для определения пустующего жилья, включая задолженности по коммунальным платежам и налогам, отсутствие потребления воды и электроэнергии более года, отсутствие признаков проживания, повреждения окон и отключенное отопление. Для признания квартиры пустующей необходимо наличие не менее двух указанных признаков.

Если владелец формально не отказывался от собственности, но фактически забросил жилье, решение о признании его пустующим будет принимать специальная комиссия, сформированная местными властями. Муниципалитеты будут использовать полученные квартиры для социального найма, предоставления очередникам и решения задач переселения граждан.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
