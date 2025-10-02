Битва гурманов: 17 ресторанов Нижнего Новгорода претендуют на звание лучших в WHERETOEAT CENTER-2025

В короткий список престижной гастрономической премии WHERETOEAT CENTER-2025 вошли семнадцать нижегородских ресторанов.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блюдо в ресторане

Данная премия ежегодно выделяет наиболее выдающиеся заведения Центрального и Приволжского федеральных округов.

Согласно информации, предоставленной региональным министерством, Нижегородская область представлена в шести категориях: "Шеф-повар года", "Сомелье года", "Бар года", "Выбор СМИ", "Шеф-кондитер года" и "Женщина шеф-повар". Всего в предварительный список WHERETOEAT CENTER-2025 были включены приблизительно 300 ресторанов из 32 городов.

Сергей Яковлев, глава министерства туризма и промыслов Нижегородской области, заявил, что имена победителей станут известны 9 октября на торжественной церемонии, которая состоится на Нижегородской ярмарке.