Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Счета за свет растут из-за одной ошибки с холодильником, которую совершают 9 из 10 хозяек
Зима съедает металл: чем обработать кузов осенью, чтобы не искать дыры весной
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Нежный яблочный пирог без лишних калорий: десерт, который не вызывает чувства вины
Глянцевый эффект изнутри: омега-3 против морщин, сухости и ломких ногтей
Внедорожник с крыльями: обычная курица стала пассажиром элитного автомобиля — 40 километров свободы
Один кошелек — один риск: как отпуск превращается в финансовый провал
Эра мицелия: как грибы изменили облик планеты задолго до появления растений
Тайны ущелья Ааре: швейцарский каньон с голубыми водами ждет

Битва гурманов: 17 ресторанов Нижнего Новгорода претендуют на звание лучших в WHERETOEAT CENTER-2025

0:58
Экономика

В короткий список престижной гастрономической премии WHERETOEAT CENTER-2025 вошли семнадцать нижегородских ресторанов.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Данная премия ежегодно выделяет наиболее выдающиеся заведения Центрального и Приволжского федеральных округов.

Согласно информации, предоставленной региональным министерством, Нижегородская область представлена в шести категориях: "Шеф-повар года", "Сомелье года", "Бар года", "Выбор СМИ", "Шеф-кондитер года" и "Женщина шеф-повар". Всего в предварительный список WHERETOEAT CENTER-2025 были включены приблизительно 300 ресторанов из 32 городов.

Сергей Яковлев, глава министерства туризма и промыслов Нижегородской области, заявил, что имена победителей станут известны 9 октября на торжественной церемонии, которая состоится на Нижегородской ярмарке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Зима съедает металл: чем обработать кузов осенью, чтобы не искать дыры весной
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Нежный яблочный пирог без лишних калорий: десерт, который не вызывает чувства вины
Глянцевый эффект изнутри: омега-3 против морщин, сухости и ломких ногтей
Внедорожник с крыльями: обычная курица стала пассажиром элитного автомобиля — 40 километров свободы
Один кошелек — один риск: как отпуск превращается в финансовый провал
Эра мицелия: как грибы изменили облик планеты задолго до появления растений
Тайны ущелья Ааре: швейцарский каньон с голубыми водами ждет
Сон — тайный фитнес для ленивых: почему он работает лучше любых диет и тренировок
Блондинка или рыжая? Памела Андерсон удивила всех смелым решением — мнение Собчак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.