Внезапный пенсионный бонус: 706 000 россиян получат до 68 тысяч рублей единовременно в 2026 году

В 2026 году приблизительно 706 тысяч россиян получат возможность однократно получить накопленные пенсионные средства.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Эта информация содержится в проекте бюджета Социального фонда России на период 2026–2028 годов. Фактическая сумма выплат будет определяться индивидуальным размером средств на счету каждого гражданина, в среднем эта сумма составит около 68 тысяч рублей.

Формирование накоплений и условия получения

Накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы, когда работодатели отчисляли 6% от заработной платы сотрудников на специальные счета. С 2014 года действует мораторий, и все отчисления направляются исключительно на страховую пенсию. Для получения накоплений необходимо подать заявление, мужчинам по достижении 60 лет, женщинам — 55 лет.

Критерии для единовременной выплаты

Единовременная выплата положена тем, у кого размер накопительной части не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. Также существует ограничение по сумме на счете: в 2025 году лимит составляет 412 тысяч рублей, а эксперты ожидают его увеличение до 440 тысяч рублей в 2026 году.

Прогноз увеличения выплат

По прогнозам Социального фонда России, средний размер единовременных выплат будет расти. Ожидается, что в 2027 году он почти удвоится, достигнув 119 тысяч рублей, а в 2028 году немного снизится до 114 тысяч рублей, как сообщают Известия.