Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды

Экономика

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе высказал свою озабоченность из-за сообщений о том, что китайская государственная компания China Mineral Resources Group Co. рекомендовала металлургическим предприятиям и торговым фирмам на время прекратить приобретение железной руды у BHP. BHP является крупнейшим мировым поставщиком этого сырья.

Приостановка торговых операций

Согласно информации, предоставленной Bloomberg, данная рекомендация подразумевает заморозку всех новых контрактов, включая партии руды, уже отправленные из Австралии. Средства массовой информации предполагают, что причиной таких действий со стороны Китая стали затянувшиеся переговоры о ценах.

Защита национальных интересов

Албанезе подчеркнул важность железной руды для экономик обоих государств и заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного экспорта этого ресурса. Он выразил надежду на то, что возникшие трудности будут носить лишь кратковременный характер.

Участие правительства в переговорах

Джим Чалмерс, казначей австралийского правительства, сообщил о своей запланированной встрече с руководством BHP. Он подчеркнул, что данный вопрос связан с коммерческими переговорами, однако правительство будет активно защищать интересы австралийских рабочих и предпринимателей.

Попытка давления на цены

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук охарактеризовал действия Китая как "стратегическую игру". Аналитики полагают, что сложившаяся ситуация, скорее всего, является попыткой повлиять на цены, а не реальным намерением отказаться от импорта. Эксперты указывают на то, что замена поставок от BHP для Китая практически невозможна, поскольку другие крупные компании — Vale, Fortescue и Rio Tinto — работают на максимальной производительности, согласно "Ъ".