Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инжир стал символом плодородия: чем древний плод полезен и какие тайные риски несёт
Калужский козырь: Tenet T4 обещает доступные запчасти и проблемы для конкурентов
Питаетесь правильно, а жир не уходит? Вот список продуктов, которые мешают прогрессу
Миллионы окрашенных голов и один вопрос: может ли краска для волос провоцировать рак
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Пьёшь ради пользы — получаешь и риск: что таит чайный гриб помимо пробиотиков
Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси
Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом

Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды

2:03
Экономика

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе высказал свою озабоченность из-за сообщений о том, что китайская государственная компания China Mineral Resources Group Co. рекомендовала металлургическим предприятиям и торговым фирмам на время прекратить приобретение железной руды у BHP. BHP является крупнейшим мировым поставщиком этого сырья.

Руда
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руда

Приостановка торговых операций

Согласно информации, предоставленной Bloomberg, данная рекомендация подразумевает заморозку всех новых контрактов, включая партии руды, уже отправленные из Австралии. Средства массовой информации предполагают, что причиной таких действий со стороны Китая стали затянувшиеся переговоры о ценах.

Защита национальных интересов

Албанезе подчеркнул важность железной руды для экономик обоих государств и заявил о необходимости обеспечения беспрепятственного экспорта этого ресурса. Он выразил надежду на то, что возникшие трудности будут носить лишь кратковременный характер.

Участие правительства в переговорах

Джим Чалмерс, казначей австралийского правительства, сообщил о своей запланированной встрече с руководством BHP. Он подчеркнул, что данный вопрос связан с коммерческими переговорами, однако правительство будет активно защищать интересы австралийских рабочих и предпринимателей.

Попытка давления на цены

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук охарактеризовал действия Китая как "стратегическую игру". Аналитики полагают, что сложившаяся ситуация, скорее всего, является попыткой повлиять на цены, а не реальным намерением отказаться от импорта. Эксперты указывают на то, что замена поставок от BHP для Китая практически невозможна, поскольку другие крупные компании — Vale, Fortescue и Rio Tinto — работают на максимальной производительности, согласно "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды
Пьёшь ради пользы — получаешь и риск: что таит чайный гриб помимо пробиотиков
Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси
Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом
Дерево, которое сможет пережить морозы до –40 °C и всё равно даст сладкие плоды
Биотин, масло и стеклянная пилочка — формула здоровых ногтей
Зачем ехать на Лошинь в бархатный сезон: трюфели, лангустины и атмосфера античности
В контейнерах завелась плесень? Срочно сделайте это, и она вас больше не побеспокоит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.